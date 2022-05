Die PS Plus Games für den Mai sind ab jetzt online verfügbar. Ihr könnt die drei Gratis-Spiele zu eurer Sammlung hinzufügen und euch dabei über FIFA 22 und zwei Fantasy-Abenteuer freuen.

PlayStation Plus: Gratis-Spiele ab jetzt verfügbar

Die neuen Gratis-Games für PS-Plus-Abonnenten sind ab jetzt online verfügbar. Ihr könnt euch also die folgenden drei Spiele kostenlos schnappen und zu eurer Bibliothek hinzufügen:

Hinweis zu FIFA 22: Sichert euch im PS-Store auch das Upgrade auf die PS5-Version. Dafür auf der Produktseite runterscrollen und unter „Editionen“ zusätzlich die „Standard Edition (PS5)“ eurer Bibliothek hinzufügen.

(Quelle: PlayStation)

Die Gratis-Spiele im Überblick

Müssen wir überhaupt noch irgendjemandem erklären, worum es sich bei FIFA 22 handelt? EAs beliebtes Fußballspiel begeistert jedes Jahr Millionen von Spielern, obwohl das Fan-Feedback in den letzten Jahren oftmals katastrophal ausfiel. Aber sind wir mal ehrlich: Eine solide Alternative gibt es aktuell einfach nicht.

Metascore: 78 Punkte / User-Score: 2,6 von 10 Punkten

FIFA 22: Erster Gameplay-Trailer

Mit Tribes of Midgard gibt es neues Koop-Futter für Fans von Action-RPGs von Diablo und Sacred im Wikinger-Setting. Zusammen oder alleine kämpft ihr euch durch allerlei Gegnerhorden und versucht, so lange wie möglich zu überleben. Gespickt mit Roguelite- und Survival-Elementen.

Metascore: 71 Punkte / User-Score: 6,8 von 10 Punkten

Tribes of Midgard – offizieller PlayStation-Launch-Trailer

Curse of the Dead Gods bläst in ein ähnliches Horn wie Tribes of Midgard. Auch hier erwartet euch ein schnelles Action-Roguelite, jedoch ohne Koop-Modus. Spieler ziehen Parallelen mit Dead Cells und Hades, die jedoch beide weitaus besser abschneiden.

Für ein paar Stunden dürfte euch Curse of the Dead Gods jedoch trotzdem in den Bann ziehen, wenn ihr dem düsteren Setting etwas abgewinnen könnt.

Metascore: 79 Punkte / User-Score: 7,6 von 10 Punkten

Curse of the Dead Gods – offizieller Launch-Trailer

Originalmeldung:

Die Gratis-Spiele vom April im Überblick

In Spongebob Schwammkopf: Schlacht um Bikini Bottom - Rehydrated müsst ihr in den Rollen von Spongebob, Patrick und Sandy Bikini Bottom vor einer riesigen Roboterarmee verteidigen und euch durch eine große Menge an kunterbunten Leveln manövrieren.

Metascore: 68 Punkte / User-Score: 8,9 von 10 Punkten

Wer will, kann sich dieser Aufgabe mit einem Freund im Koop-Modus stellen – wahlweise online oder zusammen an einer PlayStation.

Spongebob Schwammkopf: Die Schlacht um Bikini Bottom – Rehydrated

In Hood: Outlaws & Legends schließt ihr euch als Dieb mit drei anderen mittelalterlichen Halunken zusammen, um heimlich gemeinsam Raubzüge durchzuziehen. Der Clou an der Sache: Neben eurer Gruppe hat es auch ein anderes Team auf die gut bewachten Schätze abgesehen.

Metascore: 68 Punkte / User-Score: 6,8 von 10 Punkten

Neben den NPCs müsst ihr euch also auch noch mit den gegnerischen Spielern rumschlagen. Hier kommt es vor allem auf Teamwork an.

Hood: Outlaws & Legends - Gameplay Overview Trailer

Wem das zu hektisch ist, der findet vielleicht mit Slay the Spire das richtige Spiel für sich. Die Mischung aus Roguelike und Kartenspiel gilt bei Tausenden Fans bereits seit einigen Jahren als echter Geheimtipp und bietet eine motivierende Gameplay-Spirale, die euch stets zum Weiterspielen motiviert.

Metascore: 88 Punkte / User-Score: 7,0 von 10 Punkten

Slay the Spire – offizieller PS4-Trailer

