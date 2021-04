Es ist mal wieder soweit! Kurz vor dem Monatsende gibt Sony die neuen Gratis-Spiele für seinen PS-Plus-Service bekannt. Abonnenten dürfen sich auf 3 Games freuen. GIGA verrät euch, welche Spiele man bald abstauben kann!

PlayStation 4 Facts

PlayStation Plus: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele im Mai

Nun ist es endlich soweit! Sony verkündete soeben, auf welche Spiele sich die Mitglieder von PlayStation Plus im nächsten Monat freuen können. Aktuell könnt ihr euch noch Days Gone und Zombie Army 4: Dead War für die PS4 und Oddworld: Soulstorm kostenlos für die PS5 sichern, ab dem 04. Mai wird das Angebot gegen die folgenden Spiele ausgetauscht:

Battlefield 5

Stranded Deep

Wreckfest: Drive Hard. Die Last. (exklusiv für die PS5)

Die drei Spiele könnt ihr euch zwischen dem 04. Mai und dem 31. Mai kostenlos herunterladen, wenn ihr PS-Plus-Mitglied seid. Wer aktuell kein PS Plus hat oder sein Abo gerade auffrischen will, der findet ein entsprechendes Angebot direkt bei Amazon. Alternativ könnt ihr euch ein passendes Abo direkt im PS-Store aussuchen:

zum Angebot

In Battlefield 5 kehrt die Reihe zurück zu ihren Wurzeln und damit zurück auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkrieges. Der First-Person-Shooter setzt im Multiplayer auf bombastische Action zu Land, Wasser und Luft. Teamplay wird großgeschrieben, nicht zuletzt aufgrund des Klassensystems, welches Zugriff auf unterschiedliche Waffenklassen und Gadgets bietet. Auch eine Singeplayer-Kampagne bietet der neueste Teile der Battlefield-Reihe wieder.

Auch Jahre nach seinem Release sieht Battlefield 5 noch immer unfassbar gut aus! Überzeugt euch doch einfach selbst davon:

In Stranded Deep müsst ihr eure Überlebensfähigkeiten unter Beweis stellen. Das Survival-Spiel entlässt euch in eine abgelegene Inselregion, nachdem euer Flugzeug bruchlanden musste. Euer Ziel ist es nun, die gefährliche Umgebung zu erforschen, euch mit Nahrung und Wasser einzudecken, eine Behausung und Werkzeuge herzurichten und anschließend einen Weg aus dieser karibischen Hölle zu finden. Was euch erwartet, zeigt euch der offizielle Trailer:

Wer noch gute Erinnerung an die Flatout-Reihe hat, sollte sich Wreckfest auf jeden Fall anschauen. Das Rennspiel aus dem Hause Bugbear Entertainement ist ein echtes Fest für alle Derby-Enthusiasten. Epische Crashes, eine realistische Fahr- und Schadensphysik, knappe Kopf-an-Kopf-Rennen und der wunderbare Sound von sich verbiegendem Metall erwarten euch! Noch nicht überzeugt? Dann werft mal einen Blick auf den Trailer! Spätestens dann sollten die letzten Zweifel der Vergangenheit angehören:

Was ist eigentlich PlayStation Plus – und lohnt sich das?

Um online spielen zu können, braucht ihr für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 ein PlayStation-Plus-Abonnement. Das ermöglicht euch, den Multiplayer-Modus zu nutzen und stellt euch Cloud-Speicher für Save-Games und anderes zur Verfügung. Zusätzlich bekommt ihr besondere Angebote im PlayStation Store, die nur Mitglieder erhalten und schlussendlich mindestens zwei Gratis-Spiele im Monat.

Kostet das Geld? Ja, der Service kostet euch im Jahr 59,99 Euro, für drei Monate bezahlt ihr 24,99 Euro und für einen Monat 8,99 Euro. Ab und an werden die einzelnen Abonnements auch reduziert angeboten.

Das geht entweder direkt über den PlayStation Store oder bei Amazon – da bekommt ihr wahlweise eine PS Plus-Karte oder ein Download-Code geschickt.