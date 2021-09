Es ist mal wieder soweit. Am letzten Mittwoch des Monats verkündet Sony stets, auf welche neuen Gratis-Spiele sich PS-Plus-Spieler freuen können. Im Oktober könnt ihr den Shooter Hell Let Loose, Mortal Kombat X und PGA Tour 2K21 abstauben. Doch eines der Spiele kriegt ihr nur, wenn ihr eine PS5 habt.

PS Plus: Das sind die neuen Gratis-Spiele im Oktober 2021

Kurz vor dem Monatswechsel hat Sony mal wieder die neuen PS-Plus-Spiele enthüllt, die Abonnenten des Service sich ab dem 05. Oktober 2021 kostenlos herunterladen können. Wie immer gibt es zwei Spiele für die PS4, das dritte hingegen können nur PS5-Besitzer zusätzlich kostenlos abstauben:

Eine große Überraschung dürfte die Ankündigung für viele Spieler jedoch nicht mehr sein – schließlich wurden die PS-Plus-Spiele für Oktober bereits vor Kurzem geleakt.

Bis zum 04. Oktober könnt ihr euch hingegen noch die aktuellen PS-Plus-Spiele herunterladen. Wer das noch nicht gemacht hat, sollte das schleunigst nachholen.

Wer aktuell kein PS Plus hat oder sein Abo gerade auffrischen will, der findet ein entsprechendes Angebot direkt bei Amazon.

Die neuen PS-Plus-Spiele im Detail

Bei Hell Let Loose handelt es sich um einen neuen Next-Gen-Shooter der zwar bereits seit zwei Jahren auf dem PC erhältlich ist, jedoch erst ab dem 05. Oktober 2021 seinen Weg auf die PS5 findet.

Der Taktik-Shooter spielt im Zweiten Weltkrieg und erinnert in Sachen Gameplay an den direkten Konkurrenten Battlefield. Auch in Hell Let Loose müssen Spieler zwischen 4 unterschiedlichen Soldaten-Klassen wählen, die auf unterschiedliche Waffen und Gadgets zurückgreifen können.

Auf den Schlachtfeldern tummeln sich bis zu 100 Spieler, die Entwickler setzen auf ein möglichst realistisches Spielgefühl.

Im PS5-Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck vom Next-Gen-Shooter machen:

Deutlich ruhiger geht es da auf dem digitalen Grün von PGA Tour 2K21 zu. In der Golfsimulation lasst ihr euer Eisen und den Golfball durch die Luft sausen und versucht, mit möglichst wenigen Schlägen einzulochen.

Um das zu schaffen, müsst ihr nicht nur stets den richtigen Schläger wählen, sondern solltet auch auf äußere Umweltfaktoren wie etwa den Wind und das Terrain achten.

Neu dabei: Ein Karrieremodus, in dem ihr nach und nach von kleinem Hobby-Golfer zum waschechten Profi aufsteigt. Alternativ könnt ihr natürlich auch in bekannten Golfturnieren antreten oder euch online mit euren Freunden messen.

Macht euch einen ersten Eindruck von PGA Tour 2K21, indem ihr einen Blick in den offiziellen Ankündigungs-Trailer werft:

Wer sich etwas direkter mit seinen Freunden messen will, greift hingegen zu Mortal Kombat X. Das brutale Prügelspiel hat inzwischen zwar mehr als 6 Jahre auf dem Buckel, die Fatalitys dürften aber auch heute noch Zartbesaitete zurückschrecken lassen.

Wer einem kompetenten Beat'em Up sucht, in dem explizite Gewaltdarstellung zur Tagesordnung gehört, kommt hier voll auf seine Kosten.

Diese drei Spiele könnt ihr euch zwischen dem 07. Oktober und 01. November kostenlos herunterladen, wenn ihr PS-Plus-Abonnent seid. Danach wechselt das Angebot wieder.

Was ist eigentlich PlayStation Plus – und lohnt sich das?

Um online spielen zu können, braucht ihr für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 ein PlayStation-Plus-Abonnement. Das ermöglicht euch, den Multiplayer-Modus zu nutzen und stellt euch Cloud-Speicher für Save-Games und anderes zur Verfügung. Zusätzlich bekommt ihr besondere Angebote im PlayStation Store, die nur Mitglieder erhalten und schlussendlich mindestens zwei Gratis-Spiele im Monat.

Kostet das Geld? Ja, der Service kostet euch im Jahr 59,99 Euro, für drei Monate bezahlt ihr 24,99 Euro und für einen Monat 8,99 Euro. Ab und an werden die einzelnen Abonnements auch reduziert angeboten.

Das geht entweder direkt über den PlayStation Store oder bei Amazon – da bekommt ihr wahlweise eine PS Plus-Karte oder einen Download-Code geschickt.