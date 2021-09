Für PS-Plus-Abonnenten gibt es ab dem 07. September endlich neues Spiele-Futter. 3 neue Gratis-Spiele für PS4 & PS5 wurden soeben von Sony enthüllt: Overcooked: All You Can Eat, Hitman 2 und Predator: Hunting Grounds. Eines davon gibt jedoch nur für Besitzer einer PS5.

PlayStation 4 Facts

PlayStation Plus: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele für PS4 & PS5

Sony hat auf Twitter die neuen Gratis-Spiele für PS-Plus-Abonnenten enthüllt, auf die ihr euch im September freuen könnt. Diese Games könnt ihr euch ab dem 07. September 2021 kostenlos sichern:

Diese 3 neuen Gratis-Spiele könnt ihr euch ab dem 07. September kostenlos herunterladen, wenn ihr PS-Plus-Mitglied seid. Es gibt jedoch eine kleine Einschränkung: Den Ego-Shooter Predator: Hunting Grounds könnt ihr nur abstauben, wenn ihr im Besitz einer PS5 seid – ansonsten müsst ihr euch mit Overcooked und Hitman 2 zufriedengeben.

Wer aktuell kein PS Plus hat oder sein Abo gerade auffrischen will, der findet ein entsprechendes Angebot direkt bei Amazon.

Overcooked: All You Can Eat! bietet massig Spaß für alle Koop-Fans. In der Sonderedition der Spielereihe ist sowohl der erste als auch der zweite Teil enthalten – auch alle zusätzlichen DLCs sind Teil des Pakets. Im hektischen Kochspiel ist es eure Aufgabe, in verrückten Leveln allerlei verschiedene Gerichte zuzubereiten – und zwar so schnell wie möglich! Hier kommt es vor allem auf eine gute Übersicht, eine gescheite Aufgabenverteilung und saubere Kommunikation an!

Der Trailer vermittelt euch einen ersten Eindruck vom Spiel:

Ihr seid kein großer Koop-Fan? Kein Problem! Es gibt ja noch zwei weitere Spiele, die ihr kostenlos abstauben könnt. Hitman 2 etwa! Im Schleichspiel von IO Interactive übernehmt ihr die Rolle von Agent 47 – einem versierten Auftragskiller. Eure Aufgabe: Eure Zielpersonen möglichst still und unbemerkt um die Ecke bringen. Dafür stehen euch zahlreiche Waffen und andere Werkzeuge zur Verfügung. Zudem könnt ihr euch auch jederzeit eure Umgebung zu Nutze machen, um das Ableben einer Person wie einen Unfall aussehen zu lassen.

Wir sich einen noch besseren Eindruck vom Spiel machen will, wirft einen Blick auf den offiziellen Trailer:

PS5-Spieler dürfen sich zusätzlich auch noch über Predator: Hunting Grounds freuen. Im Shooter übernehmt ihr wahlweise die Rolle eines Mitglieds einer Spezialeinheit, welche im dichten Dschungel Aufgaben erfüllen und danach wieder ausgeflogen werden soll – oder ihr seid der namensgebende Predator, dessen Aufgabe es ist, die Spezialeinheit auszulöschen.

Das asymmetrische Spielprinzip erinnert ein wenig an Evolve, spielt sich jedoch deutlich zackiger. Ob ihr entweder zusammen mit Freunden auf Monsterjagd geht oder stattdessen als Predator eure Mitspieler in Angst und Schrecken versetzt, bleibt euch überlassen. Gute Jagd!

Der offizielle Gameplay-Trailer des Spiels gibt euch einen guten Eindruck, was ihr vom Spiel erwarten könnt:

Ist im September wieder etwas Passendes für euch dabei? Oder fällt die Ausbeute an Gratis-Games eurer Meinung nach diesen Monat eher mau aus? Schreibt es uns in die Facebook-Kommentare!

Was ist eigentlich PlayStation Plus – und lohnt sich das?

Um online spielen zu können, braucht ihr für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 ein PlayStation-Plus-Abonnement. Das ermöglicht euch, den Multiplayer-Modus zu nutzen und stellt euch Cloud-Speicher für Save-Games und anderes zur Verfügung. Zusätzlich bekommt ihr besondere Angebote im PlayStation Store, die nur Mitglieder erhalten und schlussendlich mindestens zwei Gratis-Spiele im Monat.

Kostet das Geld? Ja, der Service kostet euch im Jahr 59,99 Euro, für drei Monate bezahlt ihr 24,99 Euro und für einen Monat 8,99 Euro. Ab und an werden die einzelnen Abonnements auch reduziert angeboten.

Das geht entweder direkt über den PlayStation Store oder bei Amazon – da bekommt ihr wahlweise eine PS Plus-Karte oder einen Download-Code geschickt.