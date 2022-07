Der Juli hat begonnen und Sony stellt endlich die drei Spiele-Vollversionen für PS+-Abonnenten bereit. Drei Titel könnt ihr euch ab sofort sichern, diesen Monat kommen sowohl Jump'n'Run- als auch Horror-Fans auf Ihre Kosten.

PS Plus im Juli: Gratis-Games hier downloaden

Das Wichtigste zuerst: Hier könnt ihr euch die Spiele sichern.

PS-Plus-Spiele für Juli im Überblick

PlayStation-Fans der ersten Stunde bekommen mit Crash Bandicoot 4: It’s About Time auf ihre Kosten. Der Plattformer wurde zwar nicht mehr von den ursprünglichen Schöpfern Naughty Dog entwickelt, schnitt jedoch 2020 zum Release trotzdem verdammt gut ab – sowohl bei den Fans als auch bei der Presse (GIGA-Wertung: 8,5/10). Der Meta-Score liegt bei 85, der User-Score bei 8,1 Punkten (Quelle: Metacritic).

Crash Bandicoot 4 - It's About Time: Gameplay Launch Trailer

Eher Bock auf einen interaktiven Film wie Heavy Rain mit Horror-Elementen? Dann könnte The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan genau das Richtige für euch sein. Im Spiel übernehmt ihr abwechselnd die Rolle von 5 Freunden, die auf ihrem Tauchtrip eine spannende Entdeckung machen, die sie aber das Leben kosten könnte – aber das habt allein ihr in der Hand (GIGA-Wertung: 7/10 Punkten). Das Spiel könnt ihr übrigens auch zusammen mit Freunden im Couch-Koop zocken.

The Dark Pictures Anthology – Man of Medan: Don’t Play Alone Trailer

In Arcadegeddon erkundet ihr zusammen mit euren Freunden die Spielwelt des Koop-Shooters und messt euch in Minispielen miteinander. Neben PvE-Elementen gibt es im Spiel auch einige Passagen, in denen ihr gegen andere echte Spieler antretet.

Fraglich ist jedoch, ob dafür überhaupt genug Spieler zusammenkommen. Denn Arcadegeddon konnte schon im Sommer 2021 zum Start recht wenig Aufmerksamkeit auf sich ziehen und kam zusätzlich bei den Spielern auch eher mäßig an. Der User-Score auf Metacritic liegt bei 5,3 Punkten (Quelle: Metacritic).

Arcadegeddon: PS5-Trailer zum neuen Koop-Shooter

Die Spiele gibt es für alle, die PlayStation+ im „klassischen“ Essential-Tier haben, für höhere Ränge natürlich auch. Wie immer gilt: Einmal müsst ihr sie euch sichern und ihr könnt die Spiele auch in Zukunft nach Belieben installieren und spielen – allerdings nur, wenn bzw. solange euer PS+-Abo aktiv ist.

Fürs reguläre PlayStation+-Abo könnt ihr euch hier Guthaben gönnen.

PlayStation-Guthaben für 12 Monate PlayStation Plus Essential | PS4/PS5 Download-Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.07.2022 13:13 Uhr

Infos zu den neuen und teureren Premium-Tiers von PS+ findet ihr hier:

