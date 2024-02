PS-Plus-Leaker schlägt wieder zu und verrät das erste Gratis-Spiel – ein echter Geheimtipp

Offiziell werden die PS-Plus-Spiele für März erst um 17:30 Uhr enthüllt, doch wie jeden Monat hat ein Leak die Überraschung verdorben – dieses Mal jedoch nur teilweise. Denn bislang wissen wir lediglich den Namen eines Gratis-Spiels. Doch das ist ein echter Geheimtipp!

PS-Plus-Leak enthüllt erstes Gratis-Spiel

Der Dealabs-Redakteur billbil-kun hat mal wieder zugeschlagen. Der gut informierte Insider sagt bereits seit einer gefühlten Ewigkeit korrekt die kommenden PS-Plus-Spiele voraus – meist einen Tag oder ein paar Stunden vor der offiziellen Enthüllung.

Auch für den März hat er wieder in Erfahrung bringen können, worauf sich alle PS-Plus-Abonnenten freuen können. Das komplette PS-Plus-Portfolio hat er dieses Mal jedoch nicht enthüllt. Lediglich ein Spiel ist billbil-kun bislang bekannt: Sifu (Quelle: Dealabs).

Sifu (PS4 + PS5) – im PlayStation Store anschauen

Sifu und zwei weitere, bisher noch nicht enthüllte Gratis-Games stehen ab dem 5. März bis zum 2. April 2024 kostenlos für alle PS-Plus-Abonnenten zur Verfügung.

In Sifu kloppt ihr euch in feinster Echtzeit-Action-Manier durch anrückende Gegnerhorden. Segnet ihr das Zeitliche, wird eure Spielfigur kurz darauf wiederbelebt, ist nun jedoch ein Jahr älter. Das hat auch Auswirkungen auf das Gameplay.

Ihr seid euch noch nicht ganz sicher, wie ihr euch Sifu vorstellen sollt? Dann werft doch einfach einen Blick in den Trailer:

Sifu: Offizieller Launch-Trailer

Ein kurzer Blick die Bewertungen auf Metacritic, im PlayStation Store und auf Steam beweist: Sifu ist ein echter Geheimtipp. Ein Metascore von 81 Punkten, eine 4,3-Sterne-Bewertung im PlayStation Store und 93 Prozent positive Bewertungen auf Steam sprechen für sich.

Wann werden die anderen PS-Plus-Spiele enthüllt?

Traditionsgemäß lässt Sony immer am letzten Mittwoch des laufenden Monats um 17:30 Uhr den Vorhang fallen und enthüllt alle drei PS-Plus-Spiele auf einen Streich. Wir gehen davon aus, dass das auch dieses Mal wieder der Fall sein wird. Die Enthüllung findet also am 28. Februar 2024 statt.

Für den Fall, dass ihr euch die aktuellen Gratis-Spiele noch nicht gesichert habt: Beeilt euch lieber! Ihr könnt sie euch nur noch bis zum 4. März schnappen – und die Auswahl ist dieses Mal echt solide:

Welche Spiele im März abseits von Sifu an alle PS-Plus-Abonnenten verteilt werden, ist noch offen. Sobald sie enthüllt werden, geben wir euch aber Bescheid.

