Die „PS Plus“-Spiele für den Dezember sind jetzt bekannt. Sony ist diesen Monat besonders spendierfreudig und versorgt euch gleich mit drei Gratis-Spielen. Wir verraten euch, auf welche Spiele-Vertreter ihr euch freuen könnt.

PS Plus im Dezember: Staubt 3 Gratis-Spiele ab!

Solltet ihr ein aktives „PS Plus“-Abonnement besitzen, könnt ihr euch auch im Dezember wieder auf Gratis-Games freuen. Sony hat diesmal ganze drei Spiele im Gepäck, darunter sogar wieder ein frisches PS5-Spiel.

Diese Gratis-Games könnt ihr im Dezember einheimsen:

In Just Cause 4 könnt ihr in gewohnter Manier mit Rico Rodriguez alles in Schutt und Asche legen. Das Action-Adventure besitzt eine riesige Open-World-Sandbox, in der ihr euch nach Herzenslaune austoben könnt.

Rocket Arena ist ein Third-Person-Shooter bei dem ihr euch Online gegen andere Spieler messen könnt. Gespielt wird in Dreier-Teams und Raketen bilden den Mittelpunkt dieses actionreichen Shooters.

Worms Rumble bietet gewohnten Worms-Spaß in einer völlig neuen Battle-Royale-Erfahrung. Tretet in Echtzeit online gegen bis zu 32 Gegner an und schaltet diese mit einer Vielzahl an besonderen Waffen und Gadgets aus.

Bis zum 01. Dezember müsst ihr euch noch gedulden, ab dann können „PS Plus“-Mitglieder die Gratis-Games für den Dezember herunterladen.

Was ist eigentlich PlayStation Plus?

Um online spielen zu können, braucht ihr für die PlayStation 4 ein PlayStation Plus-Abonnement. Das ermöglicht euch, den Multiplayer-Modus der meisten Spiele nutzen zu können und stellt euch Cloud-Speicher für Save-Games und anderes zur Verfügung. Zusätzlich bekommt ihr besondere Angebote, die nur Mitglieder erhalten und schlussendlich mindestens zwei Gratis-Spiele im Monat.

Kostet das Geld? Ja, der Service kostet euch im Jahr 59,99 Euro, für drei Monate bezahlt ihr 24,99 Euro und für einen Monat 8,99 Euro (Je nach Angebot kann das abweichen).

Das geht entweder direkt über den PlayStation Store oder bei Amazon – da bekommt ihr wahlweise eine PS Plus-Karte oder ein Download-Code geschickt.