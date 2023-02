Sony sägt einen der größten Vorteile für PS5-Besitzer mit einem PlayStation-Plus-Abo ab. Die PS-Plus-Collection, welche die 19 der größten PS4-Hits enthält, wird im Mai eingestellt – ihr solltet euch die Games deswegen unbedingt jetzt noch schnell sichern.

Die PS Plus Collection ist aktuell auf der PS5 für alle PlayStation-Plus-Abonnenten frei verfügbar und beinhaltet 19 wegweisende Spiele-Highlights aus der PS4-Ära – darunter God of War (2018), Uncharted 4 und The Last of Us Remastered. Sony zieht das Angebot jetzt allerdings überraschend zurück.

PS Plus Collection: Sony entfernt starkes Angebot

Mit der PS Plus Collection hat Sony Gamern seit dem Launch der PS5 die Chance gegeben, einige Last-Gen-Klassiker ohne Extra-Kosten zu zocken. Dieses Angebot wird nun jedoch zum 9. Mai zurückgezogen, wie Sony in einem Blog-Post bekannt gegeben hat. Falls ihr PS-Plus-Abonnenten seid, habt ihr bis dahin noch die Möglichkeit, die 19 Spiele zu eurem Account hinzuzufügen. Solange ihr euch die Spiele auf diese Art sichert und danach weiterhin PS-Plus-Mitglieder bleibt, könnt ihr in der Folge gratis auf die Games zugreifen. (Quelle: PlayStation)

Schaut euch hier den Trailer zur PlayStation Plus-Collection an:

PlayStation Plus Collection - Introduction Trailer | PS5

Das Ende der PS Plus Collection kommt für viele Fans überraschend und Sony bietet für den Schritt leider keinerlei Begründung an. Der Zeitpunkt macht in jedem Fall stutzig, da die PS5 nun endlich nach über zwei Jahren in größeren Kontingenten im Handel erhältlich ist. Für die vielen neuen PS5-Besitzer wäre die PS Plus Collection zweifellos ein tolles Angebot gewesen, auf das sie in Zukunft leider verzichten müssen.

PS5-Besitzer verlieren 19 Gratis-Games

Ursprünglich beinhaltete die PS Plus Collection 20 Spiele, doch Persona 5 wurde bereits im März 2022 aus dem Angebot entfernt. Mit dem Ende des Angebots verlieren Spieler nun also den kostenlosen Zugang zu den folgenden 19 Spielen:

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Call of Duty: Black Ops 3 (Zombie Chronicles Edition)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy 15

God of War

Infamous Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Ratchet and Clank

Resident Evil 7: Biohazard

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Uncharted 4: A Thief’s End

Until Dawn

Auf der PS5 herrscht ein stetes Kommen und Gehen: Sony könnte in einem neuen Video Uncharted 5 angekündigt haben:

