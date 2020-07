Na, was gibt das Angebot der Woche dieses Mal im PS Store her? Orks, wie es aussieht. Und den Ring der Macht, den ihr für unter 10 Euro schmieden könnt.

Mit Der Herr der Ringe: Gollum von Daedalic wird bald ein neues Herr-der-Ringe-Spiel auf Next-Gen und PC krabbeln, bis dahin dauert es allerdings noch ein wenig. Derweil gibt das Franchise um den Ring der Macht nicht gerade viel her, höchstens noch die angekündigte Herr-der-Ringe-Serie von Amazon, deren Release auch noch im fernen Auenland weilt.

Es bleibt also genügend Zeit, schon erschienene Spiele im Mittelerde-Universum nachzuholen – allen voran Mittelerde: Schatten des Krieges, das von Kritikern durchweg gelobt wurde. Im PS Store ist das Action-Rollenspiel gerade um 75 Prozent reduziert; wenn ihr also zugreifen wollt, dann am besten jetzt. Mittelerde: Schatten des Krieges kostet im Moment 39,99 Euro 9,99 Euro, der Preis gilt noch, bis das nächste Angebot der Woche am 09. Juli 2020 eintrudelt.

Um was geht's überhaupt? Lest Alexanders mächtigen Test zu Mittelerde: Schatten des Krieges.

Die Angebote der Woche im PS Store wechseln, wie ihr euch sicherlich schon denken könnt, jede Woche. Zudem gibt's nahezu alle Handvoll Tage einen neuen Angebots-Sale im Shop, weshalb es sich des Öfteren lohnt, dort vorbeizuschauen.