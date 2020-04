Nachdem letztes Wochenende dank Ostern länger ausfiel, steht bereits das nächste Wochenende in den Startlöchern. Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr spielen könntet, haben wir ein paar Ideen für euch.

„Hoch die Hände, Wochenende“ – eigentlich eher Hände an die PS4-Controller. Doch was könnte man an diesem Wochenende spielen? Zum einen lockt der PlayStation Store bis zum 29. April mit einem Frühlings-Sale. Dort warten auf euch bunte Rabatte bis zu 60% auf Spiele wie Death Stranding, God of War, Borderlands 3, The Elder Scrolls 5: Skyrim und viele mehr. Eine Liste mit weiteren Angeboten findet ihr hier.

Wochenend-Tipps für die PlayStation-Spieler

Im Rahmen des Frühlings-Sales können derzeit auch Resident Evil 2-Fans sparen. Das Remake ist zurzeit 50% günstiger und kostet somit nur noch 19,99 Euro. Wenn euch dieses Abenteuer noch nicht reicht, könnt ihr gleich mit Resident Evil 3 Remake weitermachen. Das Spiel erschien Anfang April und bringt beim Kauf gleich den Multiplayer-Modus Resident Evil Resistance mit. Hier könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr die Rolle des bösen Genies übernehmt, oder euch der Herausforderung stellt, zu entkommen.

Am 10. April erschien zudem Final Fantasy 7 Remake. Eine Neuauflage des Originalspiels mit unvergesslichen Charakteren, Geschichten und Kämpfen. Die Geschichte dieses ersten, eigenständigen Spiels im Final Fantasy 7 Remake-Projekt konzentriert sich auf die Flucht der Gruppe aus Midgar.

Wenn ihr es etwas ruhiger angehen möchtet und es mögt, eure Sims bei Die Sims 4 durch ihren Alltag zu steuern, gibt es im PlayStation Store gerade unzählige Erweiterungen und Bundles im Angebot. Egal ob ihr zum Vampir oder zur Meerjungfrau werden möchtet, zur Uni gehen oder einfach nur Haustieren ein neues zu Hause geben wollt – es ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Im Rahmen einer Play at Home-Initiative verschenkt PlayStation derzeit zwei Spiele. Vom 15. April bis zum 5. Mai 2020 bekommen PS4-Spieler Journey und Knack 2 zum kostenlosen Download. Einmal heruntergeladen gehören die Spiele dann euch.

Und schließlich, wenn ihr noch immer nicht das gefunden habt, was ihr sucht: Es gibt immer noch PS Now. Der Streaming-Dienst bietet über 600 Spiele zum Streamen – also ohne Installation – an, und lässt euch seit Anfang April auch Marvel’s Spider-Man und Just Cause 4 spielen. Das Abonnement kostet euch monatlich 9,99 Euro.

Ist denn etwas für euch dabei oder habt ihr bereits ein Spiel für das Wochenende im Auge? Erzählt es uns sehr gerne in den Kommentaren.