Jede Woche auf's Neue luge ich in den PS Store, um zu schauen, welche preiswerten Angebote denn gerade ins Auge stechen. Und siehe da, Alien: Isolation greift mit 80 Prozent Rabatt aus dem Hinterhalt an – und es zu kaufen, würde bei dem Preis wahrscheinlich nicht einmal wehtun.

Lustig, wenn eine Aktion im PS Store „Spiele bis zu 65% Rabatt!“ heißt, die meisten Titel darunter aber deutlich weiter herabgesetzt sind. Verkauft euch doch nicht unter eurem Wert! Oder so. Während dieDays of Play weiterhin in vollem Gange sind, lohnen sich deshalb auch ein paar Blicke links und rechts; oder eben ein Blick auf die PS-Store-Artikel hier auf GIGA GAMES.

Was lohnt sich besonders? Hier sind ein paar Highlightsaus der Rabatt-Aktion:

Nicht zu vergessen wären auch die Angebote der Woche, die sich – wir ihr sicherlich vermutet – aller sieben Tage ändern. Dieses Mal ist der Robinson-Crusoe-Albtraum Stranded Deep dabei, der zwar schon lange auf dem PC segelt, aber erst seit April auch für PS4-Spieler eine Survival-Erfahrung bietet: Nach einem Flugzeugabsturz findet ihr euch irgendwo im Pazifischen Ozean wieder, ohne Boot, Werkzeug, Essen oder Schlafplatz. Ob ihr überlebt, hängt allein von eurem Willen ab – und davon, wie viele Kokosnüsse zum Essen ihr findet.

Alien: Isolation gehört für uns zu den besten Horrorspielen aller Zeiten:

Übrigens: Vergesst nicht, am 11. Juni um 22 Uhr beim PS5-Livestream einzuschalten, falls ihr mehr über die Next-Gen-Konsole erfahren wollt. Oder darüber, welche Spiele denn nun eigentlich in den nächsten Monaten für die PlayStation 5 erscheinen werden.