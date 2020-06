Es gibt niemals keinen Grund, einen neuen Sale im PS Store zu starten, weswegen es auch nie keinen Grund gibt, ein bisschen durch die Angebote zu wühlen: Bei den „Angeboten zur Jahreshälfte“ fühlt man sich nicht nur so, als sei das Jahr viel zu schnell vergangen – auch gibt's das Gefühl, beim Kauf Geld gespart zu haben, gratis dazu.

Bis zu 80 Prozent sind einige Spiele gerade (oder schon wieder) im PS Store herabgesetzt, dieses Mal unter dem Banner „Angebote zur Jahreshälfte“. WAS? Das Jahr ist schon halb vergangen? Müssen wir schon Weihnachtsbäume kaufen? Noch nicht ganz, aber das ein oder andere Spiel kann durchaus schon als frühzeitiges Weihnachtsgeschenk an euch selbst durchgehen. Ganz sicher.

Ich habe ein paar Highlight aus dem neuen PS4-Sale für euch herausgepickt:

Die Definitive Edition von Tellatles The Walking Dead enthält alle vier Staffeln sowie 400 Days, Michonne und Bonus-Material. Falls ihr euch jemals an den Epos wagen wolltet, ist dieses Angebot tatsächlich ziemlich gut. In Jurassic World Evolution könnt ihr dagegen euren eigenen Dino-Park eröffnen, mit all seinen Vorteilen und ... eh, Nachteilen:

Einige Angebote sind noch weiter herabgesetzt, solltet ihr PS-Plus-Mitglied sein. Jurassic World Evolution etwa ist in diesem Sale dann noch ein paar Euro günstiger, wenngleich es nicht der Rede wert ist.