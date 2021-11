Aldis Gaming-Offensive beschränkt sich nicht nur auf PC-Hardware, auch Konsolenspiele bietet der Discounter immer wieder mal zu Top-Preisen. Auch in der nächsten Woche ist es wieder soweit – dann werden einige echte PS4-Klassiker für jeweils 8,99 Euro verkauft. Doch das Angebot hat einen kleinen Haken.

PS4-Spiele für 8,99 Euro bei Aldi: God of War, The Last of Us & Co.

Kurz vorm Black Friday bietet Aldi nicht nur zwei interessante Gaming-PCs in seinem Online-Shop an – auch Kunden, die direkt in die Filialen kommen, dürfen sich über ein interessantes Angebot freuen. Sowohl Aldi Nord als auch Aldi Süd haben ab dem 25. November 2021 in ihren Märkten 4 PS4-Klassiker für jeweils 8,99 Euro auf Lager – ein echtes Schnäppchen! Diese Spiele stehen zur Auswahl:

The Last of Us Remastered

God of War

Horizon Zero Dawn

Gran Turismo Sport

Vor allem Fans von Action-Rollenspielen kommen ab der kommenden Woche bei Aldi auf ihre Kosten. Doch das Angebot hat einen kleinen Haken: Die Spiele könnt ihr euch nur zum Angebotspreis sichern, wenn ihr in einer der zahlreichen Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd vorbeischaut. Im Online-Shop werden die Spiele nicht angeboten.

Das bedeutet für alle interessierten PS4-Spieler aber auch, dass sie am 25. November 2021 lieber früh auf der Matte stehen sollten, um sich eines der Spiele zu sichern. Bei diesen Preisen würde es uns nicht wundern, wenn einige der Games bereits innerhalb kürzester Zeit vergriffen sind. Und ob Aldi nach dem Abverkauf der ersten Charge noch einmal nachlegt, darf bezweifelt werden.

Lohnt sich der Kauf der PS4-Spiele?

The Last of Us, God of War (GIGA-Wertung: 8,5/10) und Horizon Zero Dawn gehören mit zu den wohl besten Spielen, die die PS4 zu bieten hat. Und wer sich für Rennspiele für Rennspiele begeistern kann, wird auch mit Gran Turismo Sport nichts falsch machen. Dank des Aldi-Angebots könnt ihr eure PS4-Spielebibliothek für kleines Geld um einige echte Hochkaräter erweitern. Und wer noch auf der Suche nach weiteren PS4-Hits ist, wirft am besten ein Blick in unser Video:

