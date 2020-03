PS4: Großer März-Sale im PS Store – Über 200 Spiele günstiger

Der PlayStation Store lockt erneut mit guten Angeboten und hat im Rahmen der Mega-März-Aktion mehrere Top-Titel rabattiert. Ein paar besonders gute Angebote haben wir für euch herausgesucht.

Die Sonne lacht und der Frühling entfaltet sich. Gleichzeitig verbringen viele aktuell viel Zeit in der Wohnung – da bekommt man doch Lust, seine Spielebibliothek zu erweitern. Die derzeitigen Mega-März-Angebote im PlayStation Store machen dieses Vorhaben erschwinglicher. Bis zum 1. April könnt ihr ordentlich sparen.

Ein paar gute Angebote haben wir für euch aufgelistet, wir empfehlen aber natürlich, selbst noch einmal zu stöbern.

Originalbeitrag vom 11. Februar 2020 um 13:18 Uhr:

PS4: Großer Retro-Sale im PS Store – Über 100 Klassiker günstiger

Der PS Store hält für Schnäppchenjäger einen neuen Sale bereit. Beim großen Remastered & Retro-Sale könnt ihr derzeit aus über 100 Klassikern wählen und dabei noch bis zu 80 Prozent sparen.

Im PlayStation Store startete kürzlich der große Remastered & Retro-Sale, der über 100 Titel für euch bereithält. Darunter befinden sich zahlreiche beliebte Klassiker wie The Last of Us, God of War 3 und Assassin’s Creed.

Der Sale läuft bis zum 21. Februar 2020. Ein paar besonders gute Schnäppchen haben wir für euch herausgesucht. Es empfiehlt sich allerdings, das Angebot selbst noch einmal durchzustöbern.

2019 hielt viele Goldstücke bereit.

Ein paar Angebote in der Übersicht

Insgesamt hält der große Sale 133 Titel zur Auswahl – ein paar haben wir für euch herausgesucht:

