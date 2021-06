Im PS Store winken neue Angebote, darunter auch Spiele wie Horizon Zero Dawn, die ihr alsbald nachholen solltet, falls ihr den kommenden neuen Teil Horizon Forbidden West spielen wollt. Auch eine Liste der besten Spielen mit queeren Inhalten gibt's – passend zum Pride Month.

Falls ihr noch nicht dazu gekommen seid, euch dem großartigen Action-RPG Horizon Zero Dawn zu stellen, so ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt. Ganz besonders, da Horizon Forbidden West – der nächste Teil – vielleicht noch dieses Jahr in den Release klettern will. Sollte das noch passieren, so bleiben euch nur noch ein paar Monate, um auf den neuesten Stand zu kommen. Und hey, immerhin ist Horizon Zero Dawn auch gerade günstiger zu haben!

Wir suchen euch ein paar Highlights aus den Angeboten im PS Store heraus sowie ein paar tolle Perlen aus den Games mit queeren Inhalten, die sich momentan im Store tummeln.

170 Spiele für PS4 & PS5 im Angebot

Werft selbst einen Blick in die Angebote zur Jahreshälfte im PS Store.

Nicht verpassen: Die Angebote gelten nur noch bis zum 8. Juli 2021.

Tolle Spiele mit queeren Inhalten im PS Store

Wenngleich diese Spiele nicht unbedingt alle günstiger zu haben sind, möchten wir euch auf ein paar Highlights im PS Store hinweisen. Die volle Liste der Spiele könnt ihr hier durchforsten.

Vergesst nicht, eure PS-Plus-Spiele abzuholen (Star Wars: Squadrons!), immerhin gibt's ab nächsten Monat wieder neue. Indessen lohnt sich hin und wieder ein Blick in den PS Store, falls ihr gerade auf der Suche nach günstigen Spielen seid.