Eine Prise Nostalgie vertreibt vielleicht nicht die Hitze, ist aber trotzdem immer wieder ganz schön: Im PS Store hat sich klammheimlich ein Retro-Sale eingeschlichen, und ich picke ein paar Highlights heraus, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt: Star Wars? Metro? Hary Potter?

Mit dem „Remastered & Retro“-Sale wirft der PS Store ein paar Klassiker auf den Wühltisch und das mit Rabatten, die bis zu 70 Prozent vom Preis abziehen. Außerdem sind hier nicht alle Spiele alt: Gerade die Remastered-Version von Resident Evil 2 wirft moderne Grafik mit klassischem Gameplay in einen Topf; die Suppe daraus schmeckt außerdem ziemlich gut.

Lasst uns ein paar Highlights aus dem Sale graben.

https://store.playstation.com/de-de/grid/STORE-MSF75508-REMASTERSRETRO/1?emcid=di-st-239016&utm_medium=psn&utm_source=giga

Ihr könnt eure Lupe natürlich auch persönlich durch den Retro-Sale schweifen lassen. Übrigens: Die beiden Metro-Teile dürft ihr kostenlos antesten, bevor ihr sie kauft. Und falls euch entgangen ist, wie schön Shadow of the Colossus im Remastered von 2018 aussieht, hier:

Neben dem Retro-Sale läuft noch immer der „65 % Rabatt“-Sale, dem ihr auch noch einen Besuch abstatten könnt. Tipp nebenbei: Falls ihr The Last of Us 2 vorbestellt habt, könnt ihr es schon seit einigen Tagen herunterladen – was ich euch auch empfehlen würde, denn boy, es ist nicht gerade klein.