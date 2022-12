Das Jahr 2022 nähert sich seinem Ende. Gamer mit einer PlayStation 4 oder PlayStation 5 dürfen sich jedoch in den nächsten 12 Monaten wieder auf einige Spiele-Highlights freuen. Sony gibt jetzt offiziell bekannt, was ihr vom neuen Jahr erwarten könnt.

PS4 & PS5: Das sind die Spiele-Highlights 2023

Zwei Jahre nach dem Release der PlayStation 5 hat die Konsole endlich eine respektable Spiele-Bibliothek zu bieten. 2023 werden außerdem noch einige dazukommen. Sony hat hier auf dem PlayStation-Blog eine Liste mit Highlights vorgestellt, auf die sich Fans ganz besonders freuen können. Auch wenn ihr noch nicht zur aktuellen Generation wechseln konntet, gibt es gute Nachrichten. Die alte Konsole hat immer noch Leben für einige vielversprechende Spiele in sich (Quelle: PlayStation-Blog).

Marvel’s Spider-Man 2

Der langerwartete Nachfolger zum PS4-Hit schwingt 2023 endlich auf die PlayStation 5. Diesmal treten Peter Parker und Miles Morales zusammen gegen diverse Superschurken an. Sony hat inzwischen auch einen ungefähren Release-Zeitraum verraten. Demnach wird Marvel’s Spider-Man 2 im Herbst 2023 erscheinen.

Marvel's Spider-Man 2 für die PlayStation 5

Forspoken

Wenn ihr eher auf magische Kräfte statt Spinnen-Power steht, dann solltet ihr Forspoken im Auge behalten. Dank einer Demo könnt ihr das Spiel bereits jetzt auf der PS5 ausprobieren. Das Fazit der Spieler fällt jedoch eher gemischt aus. Bis zum finalen Release müsst ihr auch nicht mehr lange warten. Forspoken erscheint bereits am 24. Januar 2023.

Forspoken: Trailer für die PS5-Demo

Final Fantasy 16

Ebenfalls exklusiv für die PlayStation 5 erscheint Final Fantasy 16. Allerdings müssen sich Fans hier noch etwas gedulden. Das Action-RPG kommt erst am 22. Juni 2023. Mindestens bis Ende 2023 bleibt die PlayStation 5 außerdem die einzige Konsole, auf der das Spiel verfügbar sein wird.

Final Fantasy 16 - World Premiere Trailer

Hogwarts Legacy

Noch mehr Magie gibts nur in Hogwarts Legacy. Etwa 100 Jahre vor dem Jungen, der überlebt hat, schlüpft ihr hier in die Rolle eines Schülers, der Abenteuer in der Schule für Hexerei und Zauberei erlebt. Das Spiel erscheint am 10. Februar für die PS5, Xbox Series X und den PC. Besitzer einer PS4 oder Xbox One müssen bis zum 4. April warten, Switch-Besitzer sogar bis zum 25. Juli.

Hogwarts Legacy: 45 Minuten Gameplay-Showcase

Destiny 2: Lightfall

Die inzwischen siebte Erweiterung für Destiny 2 erscheint am 28. Februar 2023 für die PS4 und PS5 sowie für Xbox-Konsolen und PC. Wieder mit dabei sind neue Waffen und Fähigkeiten. Auch das aktuelle Kapitel der Geschichte wird abgeschlossen.

Destiny 2: Lightfall – Trailer für die neue Erweiterung

Resident Evil 4

Das nächste Remake für einen Horror-Klassiker der Resident-Evil-Reihe steht in den Startlöchern. Am 24. März erscheint Resident Evil 4 für PS4, PS5 und zusätzlich für Xbox Series X|S. Die Neuauflage hat die Grafik des Originals deutlich verbessert, will aber gleichzeitig all den Grusel bewahren.

Resident Evil 4 Remake || Gameplay

Die PS5 bekommt auch neue Hardware

2023 erscheint auch weiteres Spielzeug für die PlayStation 5. Am 22. Februar könnt ihr mit der PlayStation VR2 noch tiefer in virtuelle Welten eintauchen. Für noch bessere Kontrolle über eure Spielfiguren könnt ihr außerdem zum DualSense Edge Wireless Controller greifen. Hier müsst ihr nicht lange warten: Der Controller erscheint bereits am 26. Januar 2023 – allerdings zu einem gepfefferten Preis.