World of Tanks / World of Warships

Twice the Courage Pack Für World of Tanks: Modern Armor – dieses Bundle enthält fünf x1,5 Silber-Booster, fünf x2 XP-Booster, 7 Tage Premium-Account und mehr. Für World of Warships: Legends enthält dieses Paket Tier III-Schlachtschiff Arkansas, 7 Tage Premium-Account und 5x Rare-Booster aller fünf Typen.