Seit dem Release der PlayStation 5 im November 2020 wird die Konsole mit unterschiedlichen Lüftern ausgeliefert. Ein neues, verbessertes Modell soll jetzt für Einheitlichkeit sorgen. Wie ein Insider erfahren haben will, soll dieses zuerst auf Amazon an den Start gehen. Leider gibt es dabei einen Haken für den Großteil aller interessierten Konsolen-Spieler.

Neues PS5-Modell für Amazon-Kunden

Offenbar steht ein neues, verbessertes Modell der PlayStation 5 in den Startlöchern. Dieses soll mit einem leiseren Lüfter daherkommen. Bisher wurde die Next-Gen-Konsole von Sony in unterschiedlichen Varianten herausgegeben, was minimale Unterschiede in der Lautstärke der Lüfter mit sich zog.

Mit der komplett neuen Modellnummer soll als erstes Versandriese Amazon ausgestattet werden, wie der Twitter Account F5 Restock bekannt gibt. Dieser soll Kontakt zu einem anonymen Amazon-Insider besitzen und daher über das neue Modell Bescheid wissen. Auf Twitter schreibt er:

Das neue Modell mit neuer ASIN soll neben dem leiseren Lüfter auch einen neuen schwarzen DualSense-Controller beinhalten. Dabei sei allerdings nicht die Midnight-Black-Version, sondern eine völlig neue schwarze Variante gemeint.

Neue PS5 wird nicht für alle verfügbar sein

Das neue Modell der PS5 kommt mit einem ganz großen Haken – zumindest im Moment. Laut dem Insider soll das leisere Modell erst einmal nur für Amazon-Vine-Tester verfügbar sein. Das ist ein Programm von Amazon, bei dem eingeladene Nutzer kostenfrei neue Produkte testen können.

Im Gegenzug dafür müssen sie eine ausführliche Review für das Produkt auf Amazon bereitstellen. Wie Kunden bei Amazon Vine teilnehmen können, erfahrt ihr auf der Support-Seite von Amazon. Ob und wann die neue Version der PS5 kommt, ist momentan zudem reine Spekulation.

Sobald es weitere Informationen zum neuen Modell gibt, halten wir euch hier natürlich auf dem Laufenden. Falls ihr noch auf der Suche nach einer PS5 seid, ungeachtet des Modells, empfehlen wir euch einen Blick in unseren praktischen Übersichtsartikel zum Bestellen der PS5.

Falls ihr schon zu den glücklichen PS5-Besitzern gehört, solltet ihr diese Tricks eurer Konsole kennen:

