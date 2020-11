Einige Spieler im Besitz der PS5 erzählen bereits von ersten Problemen, die das Aufladen der Controller erschweren.

PS5: Spieler stoßen auf Problem beim Aufladen

Offiziell wird die PS5 bei uns zwar erst am 19. November veröffentlicht, Spieler in anderen Ländern können sich aber bereits seit einigen Tagen mit ihrer neuen Konsole vergnügen. Obwohl sich viele Fans positiv über ihr neues Schmuckstück äußern, scheint es nun aber auch die ersten Meldungen zu möglichen Fehlern zu geben.

Einige Besitzer der PlayStation 5 meinen nun nämlich ihr DualSense-Controller würde nicht richtig laden. Das Problem zeigt sich beim Aufladen des Controllers im Ruhemodus. Nach knapp einer Minute wird der Vorgang abgebrochen, wie ein Spieler berichtet.

PS5: Wie ist das Problem zu beheben?

Da sich Sony noch nicht öffentlich zum Sachverhalt geäußert hat, versuchen Betroffene vorübergehend andere Wege zu finden um ihre Controller dennoch aufladen zu können. Dabei haben sie herausgefunden, dass die Probleme vor allem am vorderen USB-Port der Konsole auftauchen. Das Laden am hinteren Port soll aber wohl noch möglich sein, so Gamerant.

Auch zum diesjährigen Konsolen-Launch scheint es also noch ein paar Kinderkrankheiten zu geben. Wie halten euch auf dem Laufenden dazu wenn sich Sony zu den Problemen äußert oder es eine Lösung gibt.

Das Ladeproblem scheint bisher nicht allzu weit verbreitet zu sein. Wer also etwas mehr Glück mit seiner PS5 hat, darf sich dafür auf ein paar umwerfende, neue Features der Konsole freuen:

Auch Besitzer der Xbox Series X klagen über die ersten Kinderkrankheiten. Hoffentlich bleibt es bei den bisherigen Problemen und ihr könnt eure „Next Gen“-Konsolen ohne Probleme einweihen.