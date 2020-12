Offenbar scheint Sony eine kleine unangekündigte Verkaufswelle für die PlayStation 5 gestartet zu haben. In einigen deutschen Online-Shops ist die Konsole heute wieder verfügbar. Wir verraten euch, wo ihr sie bestellen könnt.

PS5 bestellen: Konsole heute wieder verfügbar

Völlig überraschend ist die PlayStation 5 wieder in einigen Online-Shops zu ergattern. Wie und wann genau die einzelnen Kontingente bei Amazon und Co. verfügbar sind, ist nicht ganz klar zu sagen. Erfahrungsgemäß sind die Konsolen wie immer schnell vergriffen oder die Shop-Seiten sind aufgrund der großen Nachfrage teilweise überlastet.

Im Laufe des Tages solltet ihr allerdings folgende Online-Händler im Auge behalten, wenn ihr eine Chance auf die PS5 haben wollt:

PlayStation 5 mit 4K-Laufwerk für 499 Euro:

PlayStation 5 All Digital Edition für 399 Euro:

Tipp: Öffnet am besten alle Shops in separaten Tabs und erneuert die Seiten regelmäßig. Solltet ihr das Glück haben, eine Konsole abzugreifen, erfahrt ihr in unserem gesonderten Artikel ab wann ihr mit der Auslieferung eurer PS5 rechnen könnt.

PS5 kaufen: Online-Shops im Überblick

Obwohl die PS5 derzeit flächendeckend vergriffen ist, kann es sich lohnen, die folgenden Online-Shops im Blick zu behalten. Schließlich kann es immer wieder dazu kommen, dass begrenzte Kontingente der PS5 für eine kurze Zeit verfügbar gemacht werden.

PlayStation 5 All Digital Edition für 399 Euro:

PlayStation 5 mit 4K-Laufwerk für 499 Euro:

PlayStation 5 kaufen: Wichtiges Zubehör für die PS5

Mit dem offiziellen Zubehör von Sony könnt ihr das Beste aus eurer PS5 herausholen. Der DualSense-Controller, die Ladestation, Fernbedienung, HD-Kamera und das Headset können euch das Leben einfacher und euer Spielerlebnis angenehmer machen. Aktuelle sind leider einige der Artikel, ebenso wie die Konsole selbst, vergriffen.

Außerdem benötigt ihr einen Top-Fernseher, damit die Grafikleistung der PS5 so richtig zur Geltung kommen kann. Hier sind drei Vorschläge für geeignete 4K-TVs:

In unserem Übersichtsartikel findet ihr übrigens viele weitere Infos rund um die PlayStation 5.

PS5-Bundles bestellen: „PlayStation 5″-Pakete für Gamer

Aktuell sind keine „PS5 Konsolen“-Bundles erhältlich. Doch es ist davon auszugehen, dass Bundles in den kommenden Monaten angeboten werden. Sobald „PS5 Konsolen“-Bundles verfügbar sind, werden wir sie euch an dieser Stelle natürlich auflisten.

Seid ihr echte PlayStation-Experten? Beweist euer Wissen zu Sonys Konsolen in unserem Quiz!

