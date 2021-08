Derzeit ist die PlayStation 5 bei allen offiziellen Händlern leider ausverkauft. In diesem Artikel halten wir euch immer über den aktuellen Preis und die Verfügbarkeit der PS5 auf dem Laufenden.

PlayStation 5 Facts

PS5 bestellen: Hier könnt ihr die Konsole aktuell bekommen

Update vom 23. August 2021:

Die Handytarif-Deals mit der PS5 sind aktuell leider wieder vergriffen. Sobald die Konsolenkontingente wieder aufgestockt worden sind, sollten die Angebote aber voraussichtlich wieder verfügbar sein.

Bitte beachtet, dass die angegebenen Preise und Verfügbarkeiten der PS5 variieren können.

Verfügbarkeit der PlayStation 5: Die aktuelle Lage

Die PlayStation 5 ist, obwohl der Verkaufsstart bereits im November 2020 stattfand, immer noch nicht flächendeckend erhältlich. In den letzten Wochen gab es zumindest gelegentliche „Drops“, bei denen die Konsole mehrmals in begrenzten Kontingenten für kurze Zeit (meist nur Minuten) bei unterschiedlichen Online-Händlern verfügbar war. Zuletzt gab es einige wenige Exemplare der Disc-Version am Dienstag, den 18.08. bei Otto, die digitale Version gab es am 20.08. vormittag kurze Zeit bei Amazon – leider sind diese bereits ausverkauft. Wer seine Chancen erhöhen möchte, die PS5 im Einzelverkauf zu erwischen, sollte die folgenden Händler im Blick behalten und gegebenenfalls schnell zuschlagen.

PS5 kaufen: Übersicht zu Online-Shops

In der folgenden Liste bekommt ihr Links zu den wichtigsten Händlern, die die PS5 im Angebot haben oder hatten. Es lohnt sich, regelmäßig durchzuklicken und zu schauen, ob wieder Kontingente verfügbar sind.

PlayStation 5 mit Disc-Laufwerk für 499 Euro

Die Version mit Laufwerk mag 100 Euro mehr kosten, ist aber empfehlenswert für PlayStation-Fans, die eine große Bibliothek an PS4-Spielen auf Discs haben und diese weiter nutzen möchten. Zudem kann man die PS5 Disc-Version auch zum Abspielen von Blu-Rays und 4K-Blu-Rays nutzen.

PlayStation 5 All-Digital-Edition für 399 Euro

Mit der All-Digital-Edition der PS5 ist man auf Spiele beschränkt, die man im PlayStation Store kauft. Wer keine große Spielesammlung hat und auch nicht plant, eine solche aufzubauen oder überwiegend Free-2-Play-Titel wie Fortnite spielt, kann hier zugreifen. So spart man 100 Euro und erhält eine leicht schlankere Konsole.

Wenn die PlayStation 5 bei den Händlern in größeren Mengen verfügbar ist, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

PS5 auf dem Graumarkt – bei eBay

Ein großes Problem hinsichtlich der Verfügbarkeit der PS5 liegt bei den so genannten Scalpern. Das sind Bots, die kontinuierlich Shop-Seiten scannen und Konsolen kaufen, sobald sie verfügbar sind. Sinn dahinter: Die Konsolen auf Handelsplattformen wie eBay dank der künstlichen Verknappung mit Gewinn weiterzuverkaufen. Auch wenn die Methode moralisch fragwürdig scheint, ist es natürlich eine Option, die Konsole mit Preisaufschlag bei eBay zu kaufen. Wir empfehlen aber, die Angebote genau auf Seriösität der Händler, Herkunft der Hardware, Garantie/Gewährleistung und Lieferdatum hin zu studieren.

Die eBay-Preise liefern indirekt einen Eindruck zum Verhältnis Angebot und Nachfrage. Wir beobachten die eBay-Preise genau, ermitteln täglich den Bestpreis von seriösen ebay-Händlern zu Konsolen mit dem Zustand „neu“ und „Sofort-Kaufen“-Option, die aus Deutschland lieferbar sind. daraus lässt sich ableiten, wie weit die PlayStation 5 noch von einer Verfügbarkeit in der Breite entfernt ist. Hier kann man vorsichtig Entspannung diagnostizieren. Während die PS5 mit Disc-Laufwerk in den Wochen nach Marktstart teils zu „Mondpreisen“ von 800 bis 1000 Euro gehandelt wurde, liegt der von uns ermittelte Bestpreis jetzt meist bei etwa 650 Euro. Die Digital-PS5 ohne Laufwerk schwankt zwischen 540 und 580 Euro. Das entspricht Aufpreisen von 30 bis 40 Prozent.

PS5: Tarif-Bundle mit Mobilfunk oder Internet

Auch wenn die PlayStation 5 aktuell praktisch dauerhaft ausverkauft ist, könnt ihr sie euch teilweise noch zusammen mit einem Handy- , Internet- oder Strom-Tarif bestellen, denn hier greifen keine Scalper zu. Wir haben euch in unseren Artikeln dazu alle aktuellen Informationen zusammengestellt. Die folgenden Tarife sind momentan verfügbar:

PS5-Bundles kaufen: PlayStation-5-Pakete für Gamer

Bei MediaMarkt, Saturn und anderen Online-Shops wurden bereits unter anderem PS5-Bundles mit Assassin's Creed: Valhalla bzw. Spider-Man: Miles Morales angeboten. Aktuell sind auch diese Bundles zwar vergriffen, doch es ist davon auszugehen, dass sie bei weiteren Verkaufswellen erneut verfügbar gemacht werden. Schließlich profitieren die Händler davon, neben der PlayStation 5 direkt noch weitere Artikel verkaufen zu können. Zudem dürften die Bundles auch etwas länger verfügbar sein, da die Bots und Scalper gezielt nach Einzelkonsolen Ausschau halten und die Bundles entsprechend gerne mal übersehen werden.

Hier findet ihr die Links zu den PS5-Bundles bei MediaMarkt und Saturn:

PS5-Bundles bei MediaMarkt:

PS5-Bundles bei Saturn:

PlayStation 5 kaufen: Wichtiges Konsolen-Zubehör

Mit dem offiziellen Zubehör von Sony könnt ihr das Beste aus eurer PS5 herausholen. Der DualSense-Controller, die Ladestation, Fernbedienung, HD-Kamera und das Headset können euch das Leben einfacher und euer Spielerlebnis angenehmer machen. Aktuelle sind leider einige der Artikel, ebenso wie die Konsole selbst, vergriffen.

Außerdem benötigt ihr einen Top-Fernseher, damit die Grafikleistung der PS5 so richtig zur Geltung kommen kann. Hier sind drei Vorschläge für geeignete 4K-TVs:

In unserem Übersichtsartikel findet ihr übrigens viele weitere Infos rund um die PlayStation 5.

Seid ihr echte PlayStation-Experten? Beweist euer Wissen zu Sonys Konsolen in unserem Quiz!

Bist du ein PlayStation-Experte? (Quiz)

Was haltet ihr bisher vom Release der PlayStation 5? Werdet ihr euch die Konsole bei der nächsten Gelegenheit bestellen oder wollt ihr noch etwas abwarten? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!