Aufgrund der stockenden Produktion ist es für Gamer noch immer äußerst schwierig, eine PlayStation 5 zu ergattern. Wir geben euch hier einen aktuellen Überblick über den Preis und die Verfügbarkeit der PS5.

PS5 bestellen: Preis und Verfügbarkeit der Next-Gen-Konsole

Die PlayStation 5 ist in den letzten Wochen mehrmals in stark begrenzten Kontingenten bei unterschiedlichen Online-Händlern verfügbar gewesen. Doch die Nachfrage ist weiterhin so groß, dass die Konsole zumeist innerhalb weniger Minuten wieder ausverkauft ist. Trotzdem wird davon ausgegangen, dass die Konsole auch im Mai wieder in Schüben erhältlich sein wird. Leider werden weiterhin nicht alle Gamer eine Konsole ergattern können.

Aus diesem Grund solltet ihr die folgenden Händler im Blick behalten und schnell zuschlagen, wenn die PS5 wieder verfügbar ist.

PS5 kaufen: Übersicht der Online-Shops

PlayStation 5 All Digital Edition für 399 Euro:

PlayStation 5 mit 4K-Laufwerk für 499 Euro:

Die PS5 kostet aktuell 399 Euro in ihrer „All Digital“-Version. Der Preis der PS5 mit Laufwerk ist 499 Euro. Auch wenn die Konsole zumeist in beiden Ausführungen vergriffen ist, bieten einige Online-Shops die PlayStation 5 von Zeit zu Zeit in stark begrenzten Kontingenten an. Es lohnt sich also, die Augen offen zu halten.

PS5: Tarif-Bundle mit Strom, Mobilfunk oder Internet

Auch wenn die PlayStation 5 aktuell weitläufig ausverkauft ist, könnt ihr sie euch teilweise noch zusammen mit einem Handy- , Internet- oder Strom-Tarif bestellen. Wir haben euch in unseren Artikeln dazu alle aktuellen Informationen zusammengestellt. Die folgenden Tarife sind momentan verfügbar:

PS5-Bundles kaufen: „PlayStation 5“-Pakete für Gamer

Bei MediaMarkt, Saturn und anderen Online-Shops wurden bereits unter anderem PS5-Bundles mit Assassin's Creed: Valhalla bzw. Spider-Man: Miles Morales angeboten. Aktuell sind auch diese Bundles zwar vergriffen, doch es ist davon auszugehen, dass sie bei weiteren Verkaufswellen erneut verfügbar gemacht werden. Schließlich profitieren die Händler davon, neben der PlayStation 5 direkt noch weitere Artikel verkaufen zu können. Zudem dürften die Bundles auch etwas länger verfügbar sein, da die Bots und Scalper gezielt nach Einzelkonsolen Ausschau halten und die Bundles entsprechend gerne mal übersehen werden.

Hier findet ihr die Links zu den PS5-Bundles bei MediaMarkt und Saturn:

PS5-Bundles bei MediaMarkt:

PS5-Bundles bei Saturn:

PlayStation 5 kaufen: Wichtiges Konsolen-Zubehör

Mit dem offiziellen Zubehör von Sony könnt ihr das Beste aus eurer PS5 herausholen. Der DualSense-Controller, die Ladestation, Fernbedienung, HD-Kamera und das Headset können euch das Leben einfacher und euer Spielerlebnis angenehmer machen. Aktuelle sind leider einige der Artikel, ebenso wie die Konsole selbst, vergriffen.

Außerdem benötigt ihr einen Top-Fernseher, damit die Grafikleistung der PS5 so richtig zur Geltung kommen kann. Hier sind drei Vorschläge für geeignete 4K-TVs:

In unserem Übersichtsartikel findet ihr übrigens viele weitere Infos rund um die PlayStation 5.

