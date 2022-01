Aufgrund weniger Releases ändern sich die Top 10 der meistverkauften PS5-Spiele nur selten. Letzte Woche allerdings ist ein neuer PS4- und PS5-Hit an die Spitze gestiegen – A Plague Tale: Innocence hat Blockbuster wie Marvel's Spider-Man: Miles Morales hinter sich gelassen. Schon gespielt?

A Plague Tale: Innocence Facts

Was genau wird auf der PS5 überhaupt gespielt? Wie GfK Entertainment berichtet, gibt es einen neuen Topseller unter den PS5-Charts – und zwar die PS5-Version von A Plague Tale: Innocence. In dem mitreißende Story-Adventure von Focus Home Interactive begleitet ihr Amicia und ihren kleinen Bruder Hugo, wobei die beiden durch das pestverseuchte Frankreich im Jahr 1349 reisen müssen. Gigantische Rattenschwärme sind dabei nur die eine Gefahr, denn die Inquisition ist ebenso hinter ihnen her.

Werft einen Blick in den Trailer zum Spiel!

A Plague Tale: Innocence - Launch Trailer

Nach den Analysen von GfK Entertainment sind das die drei meistverkauften PS5-Spiele der letzten Woche in Deutschland:

A Plague Tale: Innocence Marvel's Spider-Man: Miles Morales Kena: Bridge of Spirits

A Plague Tale: Requiem soll schon 2022 erscheinen

Ganz nebenbei ist jetzt ohnehin der beste Zeitpunkt, um das vielgelobte A Plague Tale: Innocence zu spielen – auf welcher Plattform auch immer. Dieses Jahr soll nämlich voraussichtlich das Sequel zum Spiel erscheinen: A Plague Tale: Requiem, das die Story der beiden Geschwister fortsetzt und neue Gameplay-Möglichkeiten bieten soll.

Es gibt auch schon einen ersten Trailer zu A Plague Tale: Requiem.

A Plague Tale: Requiem: Gameplay Reveal Trailer | PS5

Im zweiten Teil fliehen Amicia und Hugo in den Süden, um dem Schrecken zu entkommen. Als Hugos Kräfte jedoch wieder entfacht werden, versuchen die Geschwister auf einer sagenumwobenen Insel eine Heilung zu finden.

Das Story-Adventure A Plague Tale: Innocence ist am 14. Mai 2019 erschienen und jetzt für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC sowie Nintendo Switch erhältlich. Das Sequel soll 2022 erscheinen, ein genauer Release-Termin ist allerdings noch nicht bekannt.