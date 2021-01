Ein häufig genannter Grund für die schnell leerverkauften PS5-Bestände der Händler sind Betrüger, die über Bots Tausende Konsolen in kürzester Zeit vorbestellen, um sie dann teurer weiter zu verkaufen. Manche prahlen sogar damit.

Wann immer ein neuer Schwung PS5-Konsolen bei den Händlern eintrifft, sind sie nicht weit. Schwarzmarkthändler, die mithilfe von Bots in wenigen Minuten tausende Konsolen bestellen. Eine dieser Bot-Softwares nennt sich „Carnage“ und die Betreiber geben damit auch noch öffentlich an, wie viele Konsole sie sich schnappen konnten.

Beim britischen Händler Game traf am 19. Januar 2021 eine neue Ladung PS5 ein. Kurze Zeit später war auf dem Twitter-Account des Bots „Carnage“ zu lesen, dass die Software erfolgreich 2.000 Konsolen vorbestellen konnte und die Betreiber spotten noch: „Es wird jedes Mal leichter.“

Der Tweet wurde mittlerweile gelöscht, doch die Website VideoGamesChronicle hatte bereits einen Screenshot machen können.

Laut VGC soll der Händler angekündigt haben, nur eine Konsole pro Kunde zu verkaufen und versicherte die laufenden Bestellungen zu überprüfen.

Ein profitables Geschäft

Laut einer Studie sollen solche Schwarzhändler Stand Dezember 2020 über 28 Millionen Dollar durch den Verkauf von Next-Gen-Konsolen gemacht haben. Auch der „Carnage“-Betreiber brüsten sich auf Social Media mit „großen Profiten“ durch den Wiederverkauf von Konsolen, das gilt auch für die Mitglieder, die erst in die Software investieren müssen. Diese Bots kaufen nicht nur Konsolen, sondern alles, was nur in begrenzter Anzahl verfügbar ist und eine hohe Nachfrage hat. „Carnage“ startete beispielsweise mit limitierten Schuhen und Disney-Merchandise.

Auch in Deutschland tauchten in der Vergangenheit immer wieder PS5 für Tausende Euro auf, die ungeduldige Spieler in der Falle locken sollten. Teilweise wurden sogar nur der Karton oder ein Bild der PS5 angeboten, um die Leute zum Kauf zu verführen. Bei Käufen auf eBay gilt es also nach wie vor Vorsicht walten zu lassen.