Sony hat im Rahmen eines großen Events erste Einblicke sowohl auf die PlayStation 5 selbst als auch auf die kommenden Spiele gewährt. Es waren einige Highlights und Überraschungen dabei, die wir hier für euch zusammenfassen.

Bisher gab es für die Fans leider nur technische Daten zur PlayStation 5 und anhand des, vor ein paar Monaten vorgestellten DualSense-Controllers, konnte man das Aussehen der Konsole nur erahnen. Nun plauderte Sony aus dem Nähkästchen und führte die Konsole sowie geplante Spiele vor.



Future of Gaming: Diese Spiele erscheinen für die PS5

Direkt am Anfang des Live Streams von PlayStation überbrachten Sony und Rockstar Games eine erfreuliche Nachricht für „GTA V“-Fans. Die Käufer einer PlayStation 5 erhalten das Spiel „GTA Online“ gratis dazu, so ist ein Spiel für die neue Konsole bereits gesichert. Auf die Fans warten allerdings noch weitere Leckerbissen, die wir euch nun vorstellen.

Spider-Man: Miles Morales

Mit Spider-Man: Miles Morales kehrt einer der beliebtesten Marvel-Superhelden zurück. Ob es sich dabei um die Fortsetzung von Marvels Spider-Man handelt, ist nicht bekannt – das werden die Fans erst zur Weihnachtszeit 2020 erfahren.

Gran Turismo 7

Gran Turismo, ein Sony-Klassiker, darf natürlich auch auf der PlayStation 5 nicht fehlen. Das Rennspiel Gran Turismo 7 wurde nun offiziell angekündigt.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Insomniac Games kam während des Streams sogar zwei Mal zu Wort, denn das Studio arbeitet zusätzlich an einem neuen Ableger zu Ratchet & Clank – ein actionreiches und buntes Abenteuer, das neue Kernmechaniken mit sich bringt.

Project Athia

Das neueste Spiel von Luminous Productions soll ein völlig neues und frisches Spielerlebnis schaffen, das die neuesten Technologien mit Kunst verschmilzt.

Stray

Verloren, allein und von der Familie getrennt, muss eine streunende Katze ein uraltes Rätsel entwirren, um einer längst vergessenen Cyberstadt zu entkommen und den Weg nach Hause zu finden. Ab 2021 können die Spieler ihr dabei helfen.

Returnal

Returnal ist ein Third-Person-Shooter, in dem die Spieler um das Überleben auf einem feindlichen Planeten kämpfen, der sich mit jedem Tod verändert. Die Spieler können durch einen einzigen adaptiven Auslöser instinktiv zwischen den Schießmodi wechseln und nach ihrem Tod sofort wieder in das Geschehen einsteigen.

Sackboy A Big Adventure

Der ikonische PlayStation-Held Sackboy kehrt in einem brandneuen 3D-Abenteuer mit einem zutiefst fesselnden und ausdrucksstarken Steuerungsschema zurück. Die Spieler können diese epische Plattform-Reise im Solo-Stil unternehmen oder sich mit Freunden zusammentun, um gemeinsam chaotischen Mehrspieler-Spaß zu erleben.

Destruction AllStars

Die Spieler sollen das glitzernde globale Phänomen der Destruction AllStars, dem spektakulären Spitzensport für gefährliche Fahrer, dominieren.

Kena: Bridge of Spirits

Kena: Bridge of Spirits ist ein Story-Action-Abenteuer, das Erkundungen mit rasanten Kämpfen verbinden soll. Die Spieler erstellen ein Team aus spirituellen Gefährten mit dem Namen „The Rot“, die ihre Fähigkeiten verbessern und neue Möglichkeiten zur Manipulation der Umgebung schaffen können. Kena, eine junge Geisterführerin, untersucht die Geschichte um den Untergang des Dorfes.

Goodbye Volcano High

Goodbye Volcano High ist ein filmisches Erzählabenteuer über das Ende einer Ära und den Beginn einer Liebesgeschichte. Das Spiel erscheint voraussichtlich 2021.

Oddworld Soulstorm

Abe ist zurück. In Oddworld Soulstorm wird der Spieler Zeuge von neuen Intrigen und Mechaniken.

GhostWire: Tokyo

Tokio wird von tödlichen übernatürlichen Kräften überrannt, nachdem 99 % der Bevölkerung der Stadt verschwunden sind. Dem Spieler steht ein mächtiges Arsenal an spektralen Fähigkeiten zur Verfügung, um die paranormale Bedrohung zu bekämpfen und das Geheimnis hinter dem Massenverschwinden zu lüften. GhostWire: Tokyo erscheint voraussichtlich 2021.

JETT: The Far Shore

JETT: The Far Shore ist ein Action-Adventure-Spiel, dass zur Weihnachtszeit 2020 erscheinen soll. Der Spieler hilft einem Volk, das dabei ist vergessen zu werden, eine Zukunft zu ermöglichen.

Godfall

Godfall wurde von Grund auf neu für die PlayStation 5 entwickelt und ist damit ein komplettes Remake. Auf die Spieler warten zwei Grafikmodi: Einer soll eine bessere Optik erzielen, der andere eine höhere Framerate.

Solar Ash

Solar Ash wird als Reise durch eine surreale, lebendige und hochstilisierte Welt voller Geheimnisse beschrieben.

Hitman 3

Hitman 3 ist der Abschluss der Trilogie, in der Agent als skrupelloser Profi zurückkehrt und laut Beschreibung die wichtigsten Aufträge seiner gesamten Karriere bestreitet. Das Spiel erscheint voraussichtlich im Januar 2021.

Astros Playroom

Astros Playroom wird beim Kauf der PlayStation 5 bereits vorinstalliert sein. Astro und seine Crew führen euch durch vier verschiedene Welten, die auf den Konsolenkomponenten der Konsole basieren. In jedem Bereich wird innovatives Gameplay präsentiert, das die neuen Funktionen des DualSense-Controllers nutzt.

Little Devil Inside

Little Devil Inside ist ein Action-Abenteuer-Rollenspiel mit Überlebenselementen, das in einer atmosphärischen, halb offenen Welt spielt. Der Trailer enthüllt neue Szenen, Monster und Einblicke in das Gameplay in verschiedenen Umgebungen.

NBA 2K21

NBA 2K21 wurde von Grund auf für die PS5 entwickelt und möchte mit großartigen Grafiken, Ladezeiten und Leistungen glänzen.

Bugsnax

Von den Köpfen hinter Octodad: Dadliest Catch kommt Bugsnax, ein skurriles Abenteuerspiel, das zur Weihnachtszeit 2020 für PS4 und PS5 erscheint.

Demons Souls

Von JAPAN Studio and Bluepoint Games kommt ein Remake des PlayStation-Klassikers Demons Souls. Dieses Remake wurde von Grund auf neu aufgebaut und verbessert.

Deathloop

Deathloop ist ein innovativer First-Person-Shooter für die PlayStation 5 und den PC. Das Spiel stammt von Arkane Lyon, dem preisgekrönten Studio hinter dem von Kritikern gefeierten Dishonored-Franchise. Das Spiel soll in der Weihnachtszeit 2020 erscheinen.

Resident Evil 8: Village

Mit Resident Evil 8: Village wird ein neues Kapitel des Horrorspiels aufgeschlagen. Bis 2021 müssen sich die Fans allerdings noch gedulden.

Pragmata

Pragmata ist das neueste Spiel von Capcom, das derzeit für die PlayStation 5 entwickelt wird und 2022 auf den Markt kommen soll.

Horizon: Forbidden West

Die Fortsetzung von Horizon Zero Dawn führt die Spieler wieder mit Aloy zusammen, die sich erneut zahlreichen Gefahren und spannenden Geheimnissen stellen muss.



