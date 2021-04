Aktuell hat man als Spieler das Gefühl, dass die Suche nach einem Einhorn eher von Erfolg gekrönt ist als die nach einer PS5. Zuletzt machte der Chef des Unternehmens den Spielern jedoch wieder Hoffnung, jetzt rudert man wieder zurück – die Spieler haben das Nachsehen.

Konsolen-Krise: Die PS5 ist Mangelware

Hardware-Hersteller aus vielen Branchen stehen gerade vor einem riesigen Problem: Die Nachfrage für Konsolen, Prozessoren, Grafikkarten und Co. ist extrem hoch, die Produktionskapazitäten jedoch vergleichsweise gering. Die Folge: Es entsteht ein Engpass, der dafür sorgt, dass die entsprechenden Produkte beinahe durchgehend ausverkauft sind und zu absurd hohen Preisen auf eBay und Co. angeboten werden.

In der Konsolen-Branche ist Sony besonders stark von diesem Problem betroffen. Die PlayStation 5 ist seit seinem Startschuss im November 2020 beinahe durchgehend ausverkauft. Vor Kurzem meldete sich der Sony-Chef Jim Ryan aber in einem Interview zu Wort und vermeldete, dass er die Lieferanten gebeten hat, mehr Kapazitäten zu schaffen, was sich in einer besseren Verfügbarkeit der Next-Gen-Konsole im Laufe des Jahres äußern soll.

PS5-Rückzieher von Sony? Finanzchef ist pessimistisch

Sony-Finanzchef Hiroki Totoki hingegen ist weniger optimistisch, wie VCG berichtet. In einem Investoren-Call äußerte er sich wie folgt:

„Wie ich bereits sagte, streben wir eine höhere Verkaufsmenge als die PS4 an. Aber können wir das Angebot drastisch erhöhen? Nein, das ist nicht wahrscheinlich. Der Mangel an Halbleitern ist ein Faktor, aber es gibt auch andere Faktoren, die sich auf das Produktionsvolumen auswirken werden. Unser Ziel ist es derzeit, mehr als 14,8 Millionen PS5-Konsolen im Laufe des zweiten Jahres zu verkaufen und somit das Niveau der PS4 zu übertreffen.“

2021 könnte die PS5 also weiterhin Mangelware bleiben – ein harter Schlag für alle Sony-Fans. Totoki zeigt jedoch Möglichkeiten auf, wie man dem Engpass entgegenwirken kann:

„Zum Beispiel könnten wir vielleicht eine sekundäre Ressource finden oder das Design abändern. So könnten wir es schaffen.“

Laut Totoki sollte sich Sony also nach weiteren Zulieferern umsehen oder eine Revision der Konsole in Betracht ziehen, welche eventuell auf andere Bauteile setzt, die weniger stark vergriffen sind.

Doch das ist leichter gesagt als getan. In die technische Konzeption einer Konsole fließen mehrere Jahre harte Arbeit. Und auch neue Zulieferer mit offenen Produktionskapazitäten für die notwendige Hardware werden sich während der Corona-Pandemie nur schwer finden lassen.

Vorerst scheint die Konsolen-Krise also den Markt weiterhin fest im Griff zu halten. Eine Besserung ist noch nicht in Sicht. GIGA hält euch auf dem Laufenden.