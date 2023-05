Silent Hill kommt zurück, und das gleich in mehrfacher Ausführung. Während die meisten der angekündigten Horrorspiele noch im Entwickler-Kochtopf brodeln, zeigt sich Silent Hill: Ascension mit einem neuen Trailer. Und die Fans hassen ihn (zu Recht).

Silent Hill: Ascension schreit laut, wie wenig Silent Hill es ist

„Ich bekomme keinen einzigen Silent-Hill-Vibe von dem Trailer“, schreibt ein Silent-Hill-Fan auf Reddit, während in der Youtube-Kommentarspalte zum Video darüber diskutiert wird, ob Konami verstanden hat, warum Spiele wie Silent Hill 2 so erfolgreich waren (Quelle: Reddit / Youtube). Der Konsens über die Plattformen ist außerdem, dass Silent Hill: Ascension nicht generell schlecht aussieht – es wirkt nur mehr wie ein Until-Dawn- und Outlast-Klon mit Multiplayer anstatt ein Spiel im Silent-Hill-Franchise.

Werft selbst einen Blick auf den neuen Trailer zu Silent Hill: Ascension:

Silent Hill: Ascension – Neuer Trailer

Silent Hill: Ascension soll eine Streaming-Serie à la Black Mirror: Bandersnatch werden, mit einem Community-geführten Gameplay, das wie Twitch Plays Pokémon funktioniert. Spielen/Streamen könnt ihr Silent Hill: Ascension über die eigens angelegte Seite Ascension.com, sobald das Spiel in den Release geht. Gegenüber Polygon wollten die Entwickler noch nicht verraten, was und wie genau Nutzer für den Zugang zu Ascension zahlen müssen (Quelle: Polygon).

Die Idee zu Silent Hill: Ascension ist ohne Frage originell und könnte durchaus funktionieren. Doch allein die im Trailer vorkommende Aufforderung „Face Your Trauma Together“ ist derart weit vom subtilen Horror der Silent-Hill-Reihe entfernt, dass die Sorgen der Fans berechtigt wirken.

Konami hat in der Vergangenheit noch weitere Spiele im Silent-Hill-Franchise angekündigt. Entwickler Bloober Team etwa arbeitet an einem Remake von Silent Hill 2, während Silent Hill: Townfall von den hochgelobten Indie-Studios Annapurna Interactive und No Code Studios entwickelt wird. Schließlich gibt es noch Silent Hill: F, das in Japan spielen soll und vom Visual-Novel-Autor Ryūkishi07 geschrieben wird.