Auch wenn Sony eine breite Palette an Launch-Spielen für die PS5 bereithält, zeigt sich der Publisher zum Start spendabel. Ihr erhaltet mit Kauf der Konsole ein vorinstalliertes Gratis-Game mit dem ihr sofort die Vorzüge der Next-Gen ausprobieren könnt.

Astro's Playroom gibt es gratis mit der PS5

Während der letzten großen Präsentation zur PlayStation 5 enthüllte Sony nicht nur die Konsole selbst, sondern stellte auch die kommenden Spiele der Konsole vor. Unter den ganzen vielversprechenden AAA-Titeln, ging ein Spiele-Geschenk in der Masse und Aufmerksamkeit fast unter.

Mit dem Kauf der PS5 könnt ihr das von Sony produzierte Astro's Playroom gleich zum Start genießen. Der lustige Platformer ist nämlich bereits vorinstalliert und bringt die Vorzüge der neuen Features, wie das haptische Feedback des DualSense-Controllers, optimal zur Geltung. In folgendem Trailer könnt ihr das Abenteuer des kleinen Roboters in Aktion sehen:

So könnt ihr die Möglichkeiten der PS5 sofort austesten, ohne überhaupt Geld in die Hand nehmen zu müssen. Der VR-Vorgänger Astro Bot: Rescue Mission erfreute sich auch schon großer Beliebtheit und wurde von Sony bereits als Gratis-Game an PS-Plus-Nutzer verschenkt. Wie es scheint, möchte der Publisher auch den neuen Teil großflächig unter den Spielern verteilen.

Solltet ihr weitere wichtige Informationen zur PS5 und deren kommende Spiele suchen, werdet ihr in unserer praktischen Übersicht fündig. Bis zum Release der PS5 samt Astro's Playroom könnt ihr noch einmal den PS-Store nach Spielen für eure PS4 durchstöbern:

Als Spiele-Geschenk lohnt es sich auf alle Fälle einen Blick in das niedliche Jump'n'Run-Abenteuer zu werfen und die Möglichkeiten der PS5 auszutesten.

Ihr wisst noch nicht, welches Spiel ihr euch noch für die PS5 holen sollt? Diese Bilderstrecke zeigt die kommende Auswahl:

