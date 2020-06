Im Zuge der #BlackLivesMatter-Bewegung hat Sony sein PS5-Event vom 04. Juni auf unbestimmt Zeit verschoben, ein neuer Termin steht noch aus. Jetzt meldet sich der Entwickler mit einem kleinen Update, und erklärt, dass wir alle sehr bald mehr wissen werden.

PlayStation 5 Facts

Nicht nur Sony hat sein PS5-Event verschoben, auch Entwickler wie CD Projekt Red oder Activision haben Events zu Cyberpunk 2077 oder Spiele-Seasons nach hinten gerückt, um nicht von der Protestbewegung #BlackLivesMatter abzulenken. Damit krabbelt der Summer of Gaming – wie ihn einige nennen – weg von Anfang Juni ans Ende des Monats, oder noch weiter in die Zukunft hinein.

Ende Juni? Anfang, Mitte Juli? Wann genau Spieler nun mit dem Reveal der ersten PS5-Spiele rechnen können (und womöglich mit einem Bild von der Next-Gen-Konsole) hat Sony noch nicht verraten. Dafür hat der Entwickler die Beschreibung des YouTube-Videos „PS5 – The Future of Gaming“ geändert, und zwar zu:

„Update: Dieses Event wurde verschoben. Wir werden uns bald bei euch mit einem neuen Datum melden.“

Es sei anzunehmen, dass Sony ebenso wie CD Projekt Red den Zeitraum Ende des Monats wählt: Das Event zu Cyberpunk 2077 etwa soll nun am 25. Juni stattfinden. Letztendlich entscheidet sich die Wahl des Termins sicherlich auch je nachdem, wie sich die Proteste in den USA und auf der Welt entwickeln. Derweil hat das PlayStation-Magazin UK bereits eine Liste mit 38 kommenden PS5-Spielen veröffentlicht – ich nehme an, einige darunter sollten eigentlich erst zum PS5-Event vorgestellt werden.

Bilderstrecke starten (14 Bilder) PS5: 13 Spiele, die auf der Next-Gen-Konsole nicht fehlen dürfen

Ursprüngliche Nachricht vom 02. Juni, 11:36

PlayStation 5: Sony verschiebt heiß erwartetes Event aus gutem Grund

Am 29. Mai kündigte Sony das The Future of Gaming-Event an. Der Konzern verriet, dieses würde „mehr als eine Stunde“ Enthüllungen für die PS5 enthalten und sich speziell auf die Spiele der nächsten Generation konzentrieren. Etwas, das Sony bisher gut unter Verschluss hielt, auch wenn die eine oder andere Information bereits fiel.

Das Event sollte ursprünglich am 4. Juni 2020 stattfinden, Fans werden sich nun aber noch etwas gedulden müssen.

Bis das Design der PS5 preisgegeben wird, müssen wir noch etwas warten - doch so könnte sie aussehen.

Bilderstrecke starten (14 Bilder) Design, Aussehen und Bilder der PlayStation 5: So soll die Konsole aussehen

Auch die Gaming-Welt zeigt Anteilnahme

Über den offiziellen Twitter-Account gab Sony bekannt, dass sie sich dazu entschlossen haben, das geplante Event bis auf Weiteres zu verschieben. Vermutlich hängt das mit den landesweiten Protesten in den USA zusammen, die durch den Mord an George Floyd letzte Woche in Minneapolis ausgelöst wurden. Es heißt:

„Wir haben beschlossen, die für den 4. Juni geplante PlayStation 5-Veranstaltung zu verschieben. Wir haben zwar Verständnis dafür, dass sich Spieler auf der ganzen Welt darauf freuen, PS5-Spiele zu sehen, aber wir sind nicht der Meinung, dass jetzt die Zeit zum Feiern ist. Für den Moment wollen wir uns zurückhalten und wichtigere Stimmen zu Wort kommen lassen.“

Wann die Veranstaltung nachgeholt wird, ist noch nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden.