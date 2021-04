Die PS5-Konsole hat heute das erste große System-Software-Update erhalten. Eine mitgebrachte Verbesserung wird euch besonders gefallen!

PS5: Endlich mehr Speicherplatz

Solltet ihr PS5-Besitzer sein, hattet ihr vermutlich von Anfang an Probleme mit dem Speicherplatz. Von 825 GB könnt ihr nur 667 GB nutzen und bei den Größen der neueren Spiele sind diese schnell verbraucht. Das war dann der Moment, in dem ihr alte Spiele löschen musstet, um neue installieren zu können – doch diese Zeit ist jetzt vorbei.

Ab heute könnt ihr PS5-Spiele auf kompatible externe USB-Laufwerke übertragen. So habt ihr die Möglichkeit, die Speicherkapazität eurer Konsole zu erweitern. Die Spiele könnt ihr problemlos auf den internen Speicher der PlayStation 5 zurück kopieren, sobald ihr sie spielen möchtet. Laut PlayStation ist es schneller, PS5-Spiele vom erweiterten USB-Speicher neu zu installieren, als sie erneut herunterzuladen oder von einer Disc zu kopieren.

Spiele, die ihr auf den internen Speicher zurück kopiert, werden automatisch aktualisiert, wenn dies möglich ist. Darüber hinaus habt ihr bei Spielen, die diese Funktion unterstützen, die Möglichkeit auszuwählen, welche Spielmodi ihr installieren möchtet – zum Beispiel Kampagne oder Mehrspieler.

Das waren viele Yays, jetzt kommen wir aber zu den Nays. Da PS5-Spiele darauf ausgelegt sind, die Vorteile der hauseigenen SSD zu nutzen, könnt ihr die PS5-Spiele nicht direkt vom erweiterten Speicher starten. Außerdem ist es nicht möglich, PS5-Inhalte direkt auf den erweiterten USB-Speicher herunterzuladen.

PS5: Was ist mit euren PS4-Spielen und was hat Sony noch vor?

PS4-Spiele könnt ihr ebenfalls auf ein externes Laufwerk übertragen und anders als bei PS5-Spielen, die für die schnelle SSD ausgelegt sind, könnt ihr PS4-Spiele auch direkt vom externen Laufwerk aus spielen. So habt ihr auf eurer PlayStation 5 am Ende mehr Platz für eure PS5-Spiele.

Die PS5-Konsole soll in Zukunft außerdem die Speichererweiterung über M.2-Laufwerke unterstützen. Schon im Sommer könnte die Funktion laut eines Insider-Berichts endlich zur Verfügung stehen. Wir halten euch darüber auf dem Laufenden!

