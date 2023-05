Nach langer Wartezeit dürfen sich Xbox-Fans nun anscheinend auf eines der besten Spiele des letzten Jahres freuen. Das Sci-Fi-Abenteuer Stray scheint endlich kurz vor einem Release auf den Microsoft-Konsolen zu stehen.

Xbox Series X Facts

Xbox-Besitzer mussten bislang auf den größten Überraschungs-Hit aus dem letzten Jahr verzichten. Stray erschien zunächst nur für die PlayStation-Konsolen und auf dem PC. Nun ist jedoch online ein Screenshot aufgetaucht, der vermuten lässt, dass ein Release für die Xbox One und Xbox Series X|S offenbar kurz bevor steht.

Stray: Xbox-Fans dürfen sich auf Abenteuer-Hit freuen

Knapp ein Jahr nach dem PlayStation-Release von Stray rückt die Xbox-Veröffentlichung nun ebenfalls in greifbare Nähe. Wie ein Screenshot bezeugt, hat die amerikanische Alterseinstufungsbehörde The Entertainment Software Rating Board eine Xbox-Version des Spiels geprüft. Die US-Institution hat das Spiel demnach für alle Gamer ab 10 Jahren freigegeben. In Deutschland hatte die USK das Sci-Fi-Abenteuer letztes Jahr als geeignet für Spieler ab 12 Jahren eingestuft. (Quelle: VGC)

Schaut euch hier den Trailer von Stray an:

Stray | PS5 & PS4

In Stray spielt ihr eine streunende Katze, die sich einen Weg durch eine post-apokalyptische und von Robotern bevölkerte Welt bahnen muss, um zu ihren Artgenossen zurückzufinden. Ihr müsst in liebevoll-gestalteten Sci-Fi-Siedlungen mit den Androiden interagieren, Rätsel lösen und Bedrohungen aus dem Weg gehen, um euer Ziel zu erreichen. Dank der fantastischen Atmosphäre, hervorragenden Grafik und rührenden Geschichte ist das Spiel 2022 zu einem preisgekrönten Überraschungserfolg avanciert.

Xbox: Sci-Fi-Highlight noch ohne Release-Termin

Während ein Release von Stray für die Xbox-Konsolen ohne Zweifel ein Grund zum Feiern ist, steht derzeit noch kein Veröffentlichungstermin fest. Da die Version noch nicht offiziell angekündigt worden ist, müssen sich Fans wohl noch ein paar Wochen gedulden. Falls Sony mit Publisher Annapurna einen in der Branche üblichen einjährigen Exklusiv-Deal abgeschlossen hat – wie es beispielsweise bei Deathloop der Fall war – könnte das Spiel ab dem 19. Juli 2023 auf der Xbox erwartet werden.

Neben einem Stray-Release beschäftigt Xbox-Fans derzeit natürlich noch ein ganz anderes Thema:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.