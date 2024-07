PS5-Highlight: Preisgekrönter Horror-Hit jetzt so günstig wie noch nie

Fans von atmosphärischen Horror-Abenteuern dürfen sich im PlayStation-Store aktuell über einen satten Rabatt für Alan Wake 2 freuen – somit ist eines der besten Spiele aus dem letzten Jahr für einen neuen Bestpreis erhältlich.

Mit Alan Wake 2 hat Entwickler Remedy das Kunststück geschafft, seinen mittlerweile 14 Jahre alten Kult-Hit in so ziemlicher jeder Hinsicht zu übertreffen. Die mehrfach ausgezeichnete Fortsetzung des atmosphärischen Grusel-Thrillers ist sowohl was die Grafik, das Gameplay und die Inszenierung als solche angeht ein absoluter Meilenstein. Knapp ein Jahr nach dem Release könnt ihr euch den PS5-Knaller jetzt mit einem 35-Prozent-Rabatt so günstig wie noch nie schnappen.

Alan Wake 2: PS5-Hit erreicht neuen Tiefpreis

Alan Wake 2 spielt ganze 13 Jahre nach den mysteriösen Ereignissen des ersten Teils. Auf euch warten zwei getrennte und dennoch verbundene Kampagnen – einerseits steuert ihr Alan Wake durch eine alptraumhafte Parallel-Realität, andererseits müsst ihr als FBI-Agentin Saga Anderson einige verstörende Ritualmorde aufklären. Beide versuchen, die Dunkelheit aufzuhalten, die sich in dem unscheinbaren Ort Bright Falls auszubreiten scheint.

Schaut euch hier den Trailer zu Alan Wake 2 an:

Alan Wake 2: Offizieller Launch-Trailer

Auf Metacritic kann das Horror-Abenteuer eine starke Wertung von 89 vorweisen und die User im PlayStation-Store vergeben eine brillante Wertung von 4,7 von 5 möglichen Sternen. Derzeit könnt ihr euch Alan Wake 2 für nur 38,99 Euro statt 59,99 Euro im PlayStation-Store sichern und damit 38 Prozent sparen. Der Rabatt gilt noch bis zum 1. August 2024 (im PlayStation-Store ansehen).

Horror-Highlight bekommt PS5-Disc-Release

Falls ihr es bevorzugt, eure Spiele als Discs in der Hand zu halten, müsst ihr mit dem Kauf von Alan Wake 2 noch ein paar Wochen warten – nachdem der Horror-Hit 2023 exklusiv in digitaler Form erschienen war, kommt er am 22. Oktober 2024 endlich auch als physisches Exemplar auf den Markt. Bei Amazon und MediaMarkt könnt ihr euch die PS5-Deluxe-Edition von Alan Wake 2 jetzt für 79,99 Euro vorbestellen. In dieser Version sind nicht nur zwei Erweiterungen sowie kosmetische Items, sondern auch das Remaster des Vorgängers enthalten.

Alan Wake 2 Deluxe Edition Die PS5-Disc-Version des gefeierten Horror-Spiels Alan Wake 2. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.07.2024 08:42 Uhr

