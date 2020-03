PS5-Horror Martha Is Dead zeigt, wie fotorealistisch kommende Spiele sein werden

„Martha Is Dead wird dir das Gesicht abreißen, wenn du es nicht erwartest“, habe ich vor einigen Monaten noch geschrieben, frisch zurück von der gamescom 2019 und einer Anspiel-Session, in der ich einen Blick auf das kommende PS5-Horrospiel Martha Is Dead werfen konnte. Schon damals sah es fantastisch aus – und jetzt erzählen die Entwickler, was die PS5 ihnen noch ermöglichen wird.

Martha Is Dead sollte euch aus genau zwei Gründen interessieren: Die Entwickler hinter dem kommenden PS5-Schocker werkelten zuvor an The Town of Light, ein von Kritikern gelobtes Horrorspiel, das sich in die Tiefen einer mentalen Erkrankung vorwagte. Martha Is Dead nun wird sicherlich ein ähnliches Genre ansteuern, allerdings mit der Technik der PlayStation 5. Wie das Studio LKA jetzt gegenüber GamesRadar verriet, wollen sie die Hardware der kommende Konsole voll ausnutzen – und fotorealistische Grafik sowie rasante Ladezeiten umsetzen.

Werft einen Blick auf Martha Is Dead (wortwörtlich):

Fotorealismus mit der PlayStation 5

Lasst uns hören, was jene Entwickler zur PS5 sagen, die schon mit der neuen Konsole arbeiten dürfen:

„Die PS5-Spezifikationen sind unglaublich aufregend – für uns ganz besonders die zusätzliche Grafikpower und die Einbindung von Ray-Tracing. Unser Studio ist bereits einen langen Weg von über vier Jahren gegangen, und Martha Is Dead wird Fotorealismus anstreben.“

Neben Ray-Tracing soll auch die erhöhte Dichte der Texturpixel die fotorealistische Qualität in Martha Is Dead ermöglichen: „Die PS5 wird es uns erlauben, eine beeindruckende Texturpixel-Dichte bis zu 4096px/m einzusetzen – das heißt, die Bilder werden auch in höherer Auflösung voll detailliert sein. Das ist einer der wichtigsten Fortschritte im Visuellen, auf die wir gewartet haben!“

Martha Is Dead soll so realistisch wie noch kein Spiel zuvor aussehen, ausgestattet mit frischem Gameplay, dass es von anderen Horrortiteln abhebt – wie die Entwickler andeuten. Zudem sollen die Ladezeiten über die SSD in der PS5 maßgeblich verkürzt werden. Die Geschichte im Spiel dreht sich um ein traumatisierte Frau im Italien der 1944er: Der 2. Weltkrieg wütet durch das Land und spült neben Gewalt und Leid schließlich den Leichnam einer Frau an ein Ufer in der Nähe. Warum das weniger brutal klingt, als es im Spiel ist, erzähle ich euch in meiner schaurigen Vorschau zur Spiel.

Wann genau Martha Is Dead erscheint, wurde noch nicht bekanntgegeben. Sicher ist, dass es erst mit der PlayStation 5 auf den Markt krabbeln wird – ob jedoch direkt zum Release der neuen Konsole Ende 2020, werden wir abwarten müssen.