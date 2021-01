Sony und Microsoft haben mit der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S kürzlich ihre Next-Gen-Konsolen auf den Markt gebracht. Beide Konsolen fallen recht groß aus, IKEA gibt euch aber die Möglichkeit, zu testen, ob die Geräte in eure Möbel passen – mit einem Fünkchen Humor.

Groß, größer, PS5?

Ursprünglich sollte die PlayStation 5 sogar noch größer werden, am Ende „komprimierten“ die Entwickler die Konsole aber auf rund 39 cm Höhe im stehenden Betrieb. Immerhin – eine beachtliche Größe hat sie trotzdem. Da kann es schon mal schwierig werden, einen geeigneten Platz für das Gerät zu finden.

Die Xbox Series X ist mit rund rund 30 cm Höhe stehend auch nicht gerade klein und vor allem breit und tief, sodass es da ebenfalls zur Herausforderung werden kann, einen geeigneten Platz zu finden. Mit einer pfiffigen und humorvollen Idee unterstützt IKEA euch jetzt aber dabei.

Pappmodelle bei IKEA

Reddit-Nutzer TomaccoTastesLikeGma hat kürzlich im schwedischen Möbelhaus eine witzige Entdeckung gemacht: Dort stehen nun Pappmodelle der neuesten Konsolen bereit, auf denen nicht nur die Maße stehen, sondern die praktischerweise auch gleich identisch groß sind. So kann man ganz in Ruhe schauen, wie gut sich das neue Gerät in die Möbel von IKEA einfügt. Eine kleine Spitze konnte sich das Möbelhaus bei der PS5-Version allerdings nicht verkneifen. „In welches IKEA-Medienregal passt meine neue, meme-isch übergroße Spielekonsole?“, steht auf dem Pappmodell geschrieben.

Der offizielle Xbox-Twitter-Account antwortete darauf mit dem Satz „Next generation consoles“, verwendete dabei aber (unter anderem) schwedische Umlaute (falsch), um es stilecht wirken zu lassen.

Nëxt generåtiøn consöles. — Xbox (@Xbox) January 4, 2021

Trotz ihrer Größe sind beide Konsolen aber noch immer sehr gefragt und auch wenn es derzeit schwierig ist, an eine PlayStation 5 oder Xbox Series X zu kommen, könnten die Pappmodelle künftig einigen dabei helfen, die geeigneten Möbelstücke zu finden.