Obwohl Xbox Series X und PS5 auf ähnliche Hardware setzen – wenn es ums Thema Grafikleistung geht, hat Microsofts Next-Gen-Konsole die Nase vorn. Auch die Mass Effect: Legendary Edition nutzt das voll aus. Auf der PS5 sind maximal 60 FPS drin, die Xbox Series X erreicht hingegen stolze 120 FPS in WQHD-Auflösung.

Mass Effect Legendary Edition Facts

Mass Effect: Legendary Edition – Die Xbox Series X hat die Nase vorn

Bald ist es soweit. Die Mass Effect: Legendary Edition erscheint am 15. Mai 2021 für alle gängigen Konsolen-Plattformen und den PC. Neben aufgehübschter Grafik dürfen sich die Fans auch auf einige weitere Änderungen freuen – manche davon kommen besser, manche hingegen eher schlechter an.

Was bei Gamern jedoch immer sehr gefragt ist, sind besonders hohe FPS in ihren Spielen – und genau in diesem Bereich unterscheiden sich die Versionen für PS5 und Xbox Series X, wie EA in einem offiziellen Blogeintrag mitteilt. Im „Qualität vorziehen“-Modus erreichen beide Konsolen 4K-Auflösung und bis zu 60 FPS. Wechselt man jedoch in den „Framerate vorziehen“-Modus, der mit WQHD-Auflösung arbeitet, werden die Unterschiede deutlich. Während die PS5 weiterhin nur bis zu 60 FPS liefert, steigt die maximale Bildfrequenz bei der Xbox Series X auf 120 FPS an.

Dass die Xbox Series X diesen Wert nicht durchgängig halten wird, sollte jedem bewusst sein – der große Unterschied in der maximalen Bildrate ist jedoch trotzdem beachtlich. Fraglich ist, ob eine 120-FPS-Option für die PS5 später noch via Update nachgereicht wird – aktuell zieht die PS5 jedoch den Kürzeren.

Next-Gen-Konsole zum Sparpreis: Xbox Series S bei Amazon bestellen

PS5 vs. Xbox Series X – wie sich die beiden Next-Gen-Konsolen voneinander unterscheiden, verraten wir euch im Video:

Mass Effect: Legendary Edition: Wie läuft das Rollenspiel auf den anderen Plattformen?

Wer auf dem PC spielt und die passende Hardware verbaut hat, darf sich auf bis zu 240 FPS freuen. Auf PS4, PS4 Pro, den Xbox-One-Konsolen und der Series S sieht es mit der Performance wie folgt aus:

Modus/Konsole Xbox One Xbox Series S / Xbox One X PS4 PS4 Pro Qualität vorziehen max. 30 FPS @ Full-HD max. 30 FPS @ 4K max. 30 FPS @ Full-HD max. 30 FPS @ 4K Framerate vorziehen max. 60 FPS @ Full-HD max. 60 FPS @ WQHD max. 60 FPS @ Full-HD max 60 FPS @ WQHD

Mass Effect Legendary: Edition erscheint am 15. Mai 2021 für PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X/S und den PC. Werdet ihr der verbesserten Version des Rollenspiel-Klassikers eine Chance geben? Oder spricht euch das Sci-Fi-Spiel so gar nicht an? Erzählt es uns in den Kommentaren auf Facebook.