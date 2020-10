Das Design der PlayStation 5 sorgte für ausgiebige Diskussionen. Auch die weiße Farbe ist vielen ein Dorn im Auge. Jetzt könnt ihr beruhigt sein, selbst wenn Sony keine weiteren Designs anbieten sollte, gibt es eine kostengünstige Lösung.

PlayStation 5 Facts

Individuelle PS5-Platten bestellen

Die PlayStation 5 ist noch nicht einmal auf dem Markt, schon bieten Drittanbieter individualisierte Komponenten der Konsole an. So auch die Webseite The Plate Station, welche die abnehmbaren Seitenteile der PS5 in bisher vier weiteren Farben anbietet.

Neben einem limitierten matten Schwarz gibt es außerdem Cherry Red, Chromatic, Indigo Blue und Jungle Camo. Wer also schon zum Release der Konsole auf das hauseigene Weiß von Sony verzichten will, wird hier eventuell fündig.

Die individualisierten Platten kosten umgerechnet 34,95 Euro und werden weltweit versandkostenfrei verschickt. Bei den Produkten handelt es sich um Vorbesteller-Ware, die pünktlich zum Release der PS5 verschickt wird und voraussichtlich eine Woche später eintrifft.

Wie sicher ist eine Bestellung?

Der Hersteller gibt auf der Seite an, in keinerlei Verbindung mit Sony zu stehen, und dass es sich um keine offiziell lizensierten Produkte für die PS5 handelt. Daher ist fraglich, wie genau die Platten an der originalen Konsole passen werden.

Auf der Homepage gibt der Hersteller allerdings an, dass die Seitenteile garantiert passen werden, sollten sie es nicht tun, erhaltet ihr eine Erstattung.

Auf Reddit befindet sich ein Thread über weitere Verkäufer, die bereits Werbung auf Instagram schalten. Auch dort werden weitere Varianten der PS5-Seitenteile angeboten, darunter auch ein schickes durchsichtiges Modell:

Im Reddit-Thread warnen einige User davor, bei solchen Drittanbietern zu bestellen. Es sei auch von uns angemerkt, dass die Verlässlichkeit solcher Seiten sich erst zeigen muss. Um auf Nummer sicher zu gehen, solltet ihr eventuell warten, bis die PS5 erschienen ist und sich die Gehäuseplatten solcher Drittanbieter bewährt und etabliert haben.

Die Next-Gen wird einige Neuerung für Konsolen-Fans bereithalten. Neun kommende Funktionen stechen dabei besonders heraus:

Bilderstrecke starten (10 Bilder) Danke PS5 und Xbox Series X: Diese 9 Konsolen-Funktionen sind einfach genial

Einen Blick sind die schicken Gehäuseplatten auf jeden Fall wert. Außerdem zeigen sie die vielen Möglichkeiten der Individualisierung für eure PlayStation 5. Gut möglich, dass Sony selbst auch schon ein eigenes Konzept geplant hat und ihr bald offizielle Seitenteile erwerben könnt.