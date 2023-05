Nach Ladenschluss spontan noch eine Konsole, ein neues Handy und dazu gleich das passende Essen bestellen? Wäre es nicht cool, wenn das klappen würde? Ganz so wird es bei der Kooperation zwischen MediaMarkt und Lieferando leider nicht laufen. Das Bestellen nach Ladenschluss wird aber tatsächlich möglich sein.

Media Markt Facts

Lieferando und MediaMarkt schließen Lieferpartnerschaft ab

Bisher liefert Lieferando nur Essen aus. Ihr geht dazu einfach in die App, bekommt Lokale und Lieferdienste in der Umgebung angezeigt und könnt euch etwas bestellen. Das ändert sich jetzt. Zuerst in Berlin gehen Lieferando und MediaMarkt eine Lieferpartnerschaft ein. Innerhalb von nur 35 Minuten sollen innerhalb des Berliner Rings rund 100 Kleingeräte und Zubehör wie Ladekabel oder Gadgets per Lieferando ausgeliefert werden.

Die Bestellung bei MediaMarkt funktioniert über die Lieferando-App. (Bildquelle: Lieferando

Das funktioniert nicht nur während der normalen Öffnungszeiten von MediaMarkt, sondern im Zeitraum von 8:00 Uhr morgens bis 23:45 Uhr am Abend. Geht also mal ein Kabel kaputt oder ihr braucht unbedingt ein Zubehör, welches innerhalb kürzester Zeit bei euch sein soll, dann könnt ihr dafür jetzt Lieferando nutzen.

So könnt ihr beim täglichen Einkauf Geld sparen:

Günstiger einkaufen im Supermarkt – mit diesen 5 Spar-Tipps Abonniere uns

auf YouTube

Diese Produkte könnt ihr bei Lieferando bestellen

Handyzubehör von Ladegeräten und Ladekabeln bis hin zu Power-Bank-Akkus und diversen Adaptern

Computer-Zubehör wie Tastatur und Maus, USB-Sticks, Docking-Stations oder Webcams

Audioequipment wie Kopfhörer, Headsets und mobile Bluetooth-Boxen

Haushaltselektronik wie LED-Lampen, Batterien oder Steckdosenleisten, bis hin zu Handmixern und Handstaubsaugern

Home Entertainment-Gadgets wie Streaming-Adapter und Gaming-Zubehör für Spielkonsolen

Pflegeprodukte wie Elektrozahnbürsten, Rasierer oder Haartrockner

Also leider keine PS5, kein neues iPhone und auch keinen Fernseher. Der Transport auf dem Rad und der hohe Wert der Geräte spricht wohl gegen eine Lieferung per Lieferando. Braucht ihr aber unbedingt eine neue Tastatur, eine Powerbank oder ein Ladegerät, dann könnt ihr diese zumindest in Berlin innerhalb von 35 Minuten per Lieferando bekommen. Wenn die neue Partnerschaft erfolgreich ist, dürfte das Angebot sicher ausgeweitet werden. Die Preise sollen sich an denen im Onlineshop von MediaMarkt orientieren.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.