PS5 Slim kaufen: Hammer-Bundle bei Aldi aufgetaucht – schnell sein!

Wer am Black Friday vergeblich nach einem Konsolen-Bundle mit der PS5 gesucht hat, sollte jetzt aufpassen, denn bei Aldi bekommt ihr die neue Slim-Variante zusammen mit dem Top-Spiel „Marvel Spiderman 2“ gerade zum unschlagbaren Bundle-Preis. Wir haben die Details.

PlayStation 5 Disc Edition: Rabatte am Black Friday 2023

Die PS5 mit Disc-Laufwerk gab es zum Black Friday in vielen Shops für unter 430 Euro. Historische Bestpreise im Onlinehandel, die die PlayStation 5 im Jahr 2023 überhaupt zum ersten Mal erreichen konnte. Die Angebote sind mittlerweile aber weitgehend vergriffen – eventuell gibt es vereinzelt noch Nachschub oder günstige Bundles. Immerhin: Die ganz frisch vorgestellte neue Slim-Version der PS5 gibt es auch schon mit einem kleinen Rabatt.

Kaum verfügbar, schon günstiger: PS5 Slim

Mitten im Black-Friday-Trubel gab es dann auch das erste Angebot für die verkleinerte Slim-Version der PlayStation 5 Disc Edition in Deutschland. Der Startpreis von 550 Euro (bei MediaMarkt ansehen) ist definitiv kein Schnäppchen, aber der seriöse eBay-Händler sbdirect24 unterbietet diesen schon mit knapp 520 Euro (bei eBay ansehen). Im Vergleich zu den anderen Black-Friday-Deals ein eher kleiner Rabatt. Wer unbedingt die neue Konsolenversion haben möchte, dürfte trotzdem dankbar sein.

Sony PlayStation 5 „Slim" – Disc Edition PlayStation 5 in der neuen Version: kleiner und mit mehr Speicher. Inkl. 1 Controller.

Da die PS5 Digital Edition (UVP: 450 Euro) die Option bietet, nachträglich mit einem Disc-Laufwerk nachträglich ausgestattet zu werden, könnte sie für manchen Kunden eine preiswertere Option sein.

Sony PlayStation 5 „Slim" – Digital Edition PlayStation 5 in der neuen Version: kleiner und mit mehr Speicher. Ohne Disc-Laufwerk, inkl. 1 Controller. Disc-Laufwerk kann später hinzugefügt werden

Kennt ihr schon die Unterschiede zwischen der normalen PS5 und der PlayStation 5 Slim? Hier verraten wir sie euch:

Im Angebot: PS5-Zubehör

Wer seine neue PS5 gleich fit machen möchte für alle Aufgaben, die da noch kommen, kann auch hier von Rabatten profitieren:

Spiele für PlayStation 5 im Angebot

Auch Spielefutter für die PS5 kann man in Form von Disc-Versionen auch nach Black Friday noch günstig erwerben. Hier einige Highlights:

PS5 kaufen: Alte Version oder Slim?

Die im Herbst 2023 vorgestellte Slim Edition der PS5 hat beinahe nur Vorteile. Zum einen ist sie kleiner und leichter. Damit passt sie deutlich einfacher als das bisherige Modell neben oder unter den Fernseher. Hier die Maße und das Gewicht der PlayStation 5 im Vergleich, jeweils liegend und mit Standfuß:

Modell Breite Höhe Tiefe Gewicht PS5 Disc Edition (alt) 39 cm 11,2 cm 26,2 cm 4,5 kg (Rev. CFI-1016A)

4,2 kg (Rev. CFI-1116A)

3,9 kg (Rev. CFI-1216A) PS5 Digital Edition (alt) 39 cm 10 cm 26,2 cm 3,9 kg (Rev. CFI-1016B)

3,6 kg (Rev. CFI-1116B)

3,4 kg (Rev. CFI-1216B) PS5 Slim Disc Edition 35,8 cm 9,6 cm 21,6 cm 3,2 kg PS5 Slim Digital Edition 35,8 cm 8 cm 21,6 cm 2,6 kg

Außerdem bekommt man mehr Speicher. So hat Sony den Speicher von 825 GB auf 1 TB erhöht. Abzüglich der Systemdateien stehen damit für Spiele rund 840 GB statt wie vorher nur 666 GB zur Verfügung. Die Erweiterung des PS5-Speichers per SSD ist weiterhin möglich.

Ein dritter Vorteil der PS5 Slim: Die Digital Edition kann jetzt nachträglich mit Disc-Laufwerk ausgestattet werden, das separat erhältlich ist. Einerseits ist man damit nicht mehr, wie beim Vorgänger, in der Aufrüstfalle – man kann erst einmal mit der Digital Edition einsteigen und das Laufwerk nachrüsten, wenn man später feststellt, dass man doch Discs nutzen möchte. Auch in Sachen Reparierbarkeit ist das von Vorteil, denn kaputte Disc-Laufwerke sind traditionell ein häufiger Defekt bei Spielkonsolen – in Zukunft können Betroffene diese einfach selbst ersetzen. Das spart Geld und ist nachhaltiger.

Einen Nachteil hat die PS5 Slim dann aber doch: Der mitgelieferte Standfuß ist einfacher gestaltet und funktioniert nur mit der liegenden Konsole. Die PS5 hinzustellen ist trotzdem möglich, den sichereren Halt eines zusätzlichen Standfußes bietet das aber nicht. Einen zusätzlichen Standfuß lässt sich Sony teuer bezahlen.

In absehbarer Zeit stellt sich die Frage nach alter PS5 oder neuer PS5 Slim übrigens nicht mehr: Sony hat alle Produktionskapazitäten auf die Slim-Version umgestellt, von der alten Version werden nur noch Lagerbestände abverkauft.

PS5 kaufen: Mit oder ohne Laufwerk?

Der offizielle Verkaufspreis der PS5 ist im August 2022 in Europa um 50 Euro gestiegen. Somit kostet die All-Digital-Edition mittlerweile 449,99 Euro UVP (statt 399,99 Euro), während das Modell mit Disc-Laufwerk für 549,99 Euro UVP (statt 499,99 Euro) verkauft wird. Doch lohnt sich der Aufpreis?

PlayStation 5 mit Disc-Laufwerk für 549,99 Euro UVP : Die Version mit Laufwerk mag 100 Euro mehr kosten, ist aber empfehlenswert für PlayStation-Fans, die eine große Bibliothek an PS4-Spielen auf Discs haben und diese weiter nutzen möchten. Wer gern Spiele gebraucht kauft und verkauft, kommt um die Disc Edition auch nicht herum. Zudem kann man die PS5 Disc-Version auch zum Abspielen von Blu-Rays und 4K-Blu-Rays nutzen.

: Die Version mit Laufwerk mag 100 Euro mehr kosten, ist aber empfehlenswert für PlayStation-Fans, die eine große Bibliothek an PS4-Spielen auf Discs haben und diese weiter nutzen möchten. Wer gern Spiele gebraucht kauft und verkauft, kommt um die Disc Edition auch nicht herum. Zudem kann man die PS5 Disc-Version auch zum Abspielen von Blu-Rays und 4K-Blu-Rays nutzen. PlayStation 5 All-Digital-Edition für 449,99 Euro UVP: Mit der All-Digital-Edition der PS5 ist man auf Spiele beschränkt, die man im PlayStation Store kauft. Wer keine große Spielesammlung hat und auch nicht plant, eine solche aufzubauen oder überwiegend Free-2-Play-Titel wie Fortnite oder CoD: Warzone spielt, kann hier zugreifen. So spart man 100 Euro und erhält eine leicht schlankere Konsole. Gut zu wissen: In der neuen Slim-Version ist die PS5 Digital außerdem „aufwärtskompatibel“. Man kann sich also auch später noch entscheiden, ein Disc-Laufwerk separat anzuschaffen.

PlayStation 5 bestellen (Bildquelle: GIGA)

PS5: Wichtiges Konsolen-Zubehör

Habt ihr eine PS5 kaufen können, möchtet ihr ja vielleicht mit dem offiziellen Zubehör von Sony das Beste aus eurer PS5 herausholen. Der DualSense-Controller, die Ladestation, Fernbedienung, HD-Kamera und das Headset können euch das Leben einfacher und euer Spielerlebnis angenehmer machen.

DualSense Edge Wireless-Controller

DualSense Wireless Controller Midnight Black

PULSE 3D-Wireless Headset

DualSense-Ladestation

Außerdem benötigt ihr einen Top-Fernseher, damit die Grafikleistung der PS5 so richtig zur Geltung kommen kann. Optimal sind Geräte, die über 4K-Auflösung, HDMI 2.1, 120 Hz und VRR verfügen. Mehr Infos in unserem Schwerpunkt zu den besten Gaming-Fernsehern.

