Eine angebliche Nachricht von MediaMarkt sorgt gerade für Verwirrung unter Spielern. Laut dieser könnte die PlayStation 5 in Deutschland früher erscheinen als bisher gedacht.

PS5-Release: Vorsicht vor Shop-Nachricht

Die PlayStation 5 erscheint in Deutschland bekanntlich am 19. November 2020. Ein angeblicher Screenshot will jetzt beweisen, dass die Konsole bei MediaMarkt schon eine Woche früher ausgeliefert werden könnte:

Wie in der Email zu lesen ist, könnte die PS5 demnach schon am 12. November ausgeliefert werden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann allerdings davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um eine schlichte Bildmontage und Fälschung handelt. Es gibt keinen plausiblen Grund warum ein einzelner Händler in Europa den Release-Termin vorverlegen sollte.

Für alle bestätigten Informationen zur kommenden Konsole haben wir euch einen praktischen Übersichtsartikel rund um Preis und Release der PS5 erstelllt.

Was sagt Sony selbst dazu?

Von offizieller Seite gibt es keinerlei Änderung, was den deutschen Erscheinungstermin der PS5 betrifft. Was sagt der Publisher selbst zur angeblichen Email von MediaMarkt? Auf Anfrage bei Sony konnte dazu aktuell noch kein Statement abgegeben werden.

Wir haben uns auch mit MediaMarkt in Verbindung gesetzt und warten zurzeit noch auf Antwort. Sollten wir Neuigkeiten erhalten, werden wir euch hier selbstverständlich auf dem Laufenden halten.

Die Vorfreude auf die PS5 ist groß – auf diese neun Funktionen der Next-Gen könnt ihr euch besonders freuen:

Die Nachricht eines verfrühten Releases der PlayStation 5 käme vielen Konsolen-Fans sicherlich sehr gelegen. Mit den kürzlich verhängten Kontaktbeschränkungen ist Zocken die perfekte Beschäftigung, um soziale Kontakte aufrechtzuerhalten.