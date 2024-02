PS5-Lager voll? Sony senkt überraschend den Preis

In den ersten europäischen Ländern wird der Preis von PS5-Konsolen gesenkt. Der Sale hat allem Anschein nach auch einen recht praktischen Grund.

PlayStation 5 Facts

Preissenkung bei der PS5 Slim: Über 13 Prozent Rabatt

Es gibt einfach zu viele PS5-Konsolen und zu wenige, die sie kaufen wollen. Und es ist gut vorstellbar, dass die PS5 Slim deshalb in mehreren europäischen Ländern gerade um satte 75 Euro reduziert zu haben ist – leider nur noch nicht in Deutschland.

Seit wenigen Tagen können sich Spieler in Frankreich und Italien besonders freuen, denn dort gibt es die PS5 Slim über alle Händler verteilt mit einem Preisnachlass von 13 Prozent – was etwa 75 Euro weniger sind (Quelle: Esports Gazzetta). Das ist seit einigen Tagen nicht mehr der Bestpreis für die Konsole in Deutschland – hier gab es nämlich bei Saturn und MediaMarkt eine Aktion, bei der ihr ganze 16 Prozent gespart hättet. Die Aktion ist jedoch seit dem 12. Februar 2024 vorbei.

Kommt der Rabatt nun auch nach Deutschland?

Bei den beiden Rabatten handelt es sich eigentlich nicht um dieselbe Aktion. Deshalb könnte es gut sein, dass die Preissenkung der PS5 Slim jetzt doch noch nach Deutschland schwappt – wenn ihr die reduzierte Konsole bei MediaMarkt verpasst habt, könntet ihr also sehr bald noch eine Chance erhalten.

Sinn würde das aufgrund der bereits erwähnten Überproduktion von PS5-Konsolen durchaus ergeben. Immerhin muss Sony seine frischen Konsolen irgendwie loswerden. Bis jetzt gab es noch keine offizielle Ankündigung zu einer Rabattierung der Konsole in Deutschland – aber immerhin ist die PS5 Slim in Frankreich und Italien erst seit kurzem günstiger zu haben.

Seit etwa einer Woche kursieren außerdem Gerüchte darüber, dass einige (oder alle?) Xbox-exklusiven Spiele nun doch auf Konsolen wie der Nintendo Switch oder der PS5 erscheinen sollen. Sollte Xbox tatsächlich vorhaben, die eigene Konsolen-Exklusivität abzuschaffen, würde sich der Kauf einer PS5-Konsole doppelt lohnen – immerhin hättet ihr dann auch dort eine Chance darauf, nahezu alle kommenden Blockbuster zu spielen.

Die Xbox Series X ist übrigens gerade mit 11 Prozent Rabatt im Angebot (bei Amazon ansehen). Es ist eben nur die Frage, inwieweit sich der Kauf hier lohnen wird, sollten die Gerüchte stimmen. Womöglich ist es besser, erst einmal ein offizielles Statement seitens Microsoft abzuwarten, ehe ihr euch für eine Xbox entscheidet.