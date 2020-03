PS5: Morgen findet eine wichtige Enthüllung statt

In den letzten Wochen waren die Informationen zu Sonys PlayStation 5 recht rar, doch nun kündigte Sony über Twitter ein Event an, das tiefere Einblicke in die Konsole geben soll.

Nachdem Microsoft nun weitere Informationen zur kommenden Xbox Series X verriet, rückt Sony direkt nach. Das Unternehmen kündigte kürzlich über Twitter ein Event an. Erste handfeste Informationen soll es geben und tiefere Einblicke in die PlayStation 5.

Der Termin steht fest

Für PlayStation-Fans wird es nun spannend. Am 18. März 2020 wird Mark Cerny, verantwortlich für die Systemarchitektur der Sony-Konsole, das Innenleben der PS5 preisgeben. Zusätzlich möchte er darüber reden, wie man die Spiele der Zukunft dadurch gestalten kann.

Das Event könnt ihr hierzulande am 18. März um 17 Uhr live auf dem PlayStation Blog verfolgen.

Was sagt ihr denn zu den neuen Informationen zur Xbox Series X? Zufall, dass Sony jetzt mit einem Event nachzieht? Zu welcher Konsole tendiert ihr denn derzeit? Schreibt es uns sehr gerne unterhalb in die Kommentare.