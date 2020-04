PS5: Nächster Hardware-Reveal kommt schon bald

In einem Interview kündigt PlayStation Chef-Entwickler Mark Cerny erfreuliche Neuigkeiten an: Bald schon bekommen wir einen Hardware-Teardown zur PlayStation 5. In diesem sollen die technischen Neuerungen der Next-Gen-Konsole im Detail vorgestellt werden.

In einer Präsentation im März enthüllte Sony bereits ein paar technische Eckdaten der nächsten Heimkonsole. Die Reaktionen darauf fielen gemischt aus. Obwohl Sony-Fans über die Neuheiten der PS5 nicht meckern können, lacht sich Xbox Chef Phil Spencer ins Fäustchen und meint, sein Team wäre nach dem Vortrag sogar zufriedener mit dem eigenen Produkt.

PS5: Erfeuliche Neuigkeiten für PlayStation-Fans

Den negativen Kommentare zum Trotz kündigt PlayStation Chef-Entwickler Mark Cerny nun aber in einem Interview mit Eurogamer eine Menge freudige Neuigkeiten an. Zum einen bestätigt er, dass es trotz der Auswirkungen von COVID-19 auf die Spieleindustrie keine Verzögerungen bezüglich des Releases der PS5 geben soll. Die Next-Gen-Konsole soll wie geplant zum Feiertagsgeschäft 2020 erscheinen. Im weiteren Verlauf des Interviews geht er genauer auf Details der neuen Hardware ein, wobei auch auf das Ray-Tracing für ein verbessertes 3D-Sounddesign eingegangen wird.

Apropos Sound: Was viele Spieler an der PS4 als störend empfunden haben, war die laute Lüftung. Die Geräuschkulisse des Spiels verwandelte die Konsole somit oft eher in eine Rauschkulisse. Für den Nachfolger soll Sony aber angeblich eine Lösung für das ewig bestehende Problem gefunden haben, die die Fans zufrieden stellen soll. Cerny möchte sich Details zur neuen Kühlsystem jedoch aufsparen. Diese sollen nämlich neben vielen weiteren Ankündigungen in einem Hardware-Teardown vorgestellt werden, welches schon bald stattfinden soll.

Die Präsentation des neuen Lüftungssystems sollte nicht nur Technik-Nerds und Gamer freuen, die endlich in Ruhe zocken wollen. Da das Kühlsystem maßgeblich den Look der Konsole bestimmt, könnten wir schon bald auch einen Blick auf das Design der PS5 erhaschen.

Einen genauen Termin für die Präsentation wollte Cerny nicht nennen, bleibt also abzuwarten wann die Präsentation auf uns zu kommt. Was meint ihr: Schafft Sony es dieses Mal tatsächlich eine leise Konsole auf den Markt zu bringen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!