Was kostet die PlayStation 5? Wann erscheint sie? Und wie sieht sie im Detail aus? Wir haben euch alle bekannten Informationen zur bald erscheinenden Konsole von Sony zusammengetragen und geben euch den besten Überblick.

PlayStation 5 Facts

Schon bald wird die langerwartete PlayStation 5 erscheinen und „Next Gen“-Gaming in eure Wohnzimmer bringen. Um eure Vorfreude auf die neue Sony-Konsole anzuheizen, haben wir euch in diesem Artikel alle wichtigen Infos und Details zum Release, Preis und Design der PS5 zusammengestellt.

Preis & Release der PS5: Der Preis der PlayStation 5 ist von Sony offiziell bekannt gegeben worden. Die PS5 wird 499 Euro kosten, die digitale Edition der PS5 wird 399 Euro kosten.

Preis: Wie viel wird die PlayStation 5 kosten?

Lange mussten sich die Spieler gedulden, seit einiger Zeit ist der Preis der PlayStation 5 endlich bekannt. Der Preis der PS5 beträgt demnach 499 Euro, wobei sich der Preis für die digitale Edition der Konsole auf 399 Euro belaufen wird.

Ihr würdet die PS5 gerne vorbestellen? Alles Wissenswerte für die Vorbestellung der PS5 und in welchen Online-Shops ihr am besten vorbeischauen solltet, haben wir euch übersichtlich zusammengestellt.

Release: Wann erscheint die PlayStation 5?

Neben dem Verkaufspreis hat Sony natürlich auch das offizielle Erscheinungsdatum der PS5 veröffentlicht. Deutsche Konsolenspieler dürfen sich den 19. November 2020 im Kalender anstreichen. In den U.S.A. sowie Japan und einigen weitere Länder dürfen Wartende bereits am 12. November Hand an die neue Konsole legen.

Ankündigungen: Wann stellt Sony neue Infos zur PlayStation 5 vor?

Wir halten euch stets auf dem neusten Stand zu Ankündigungen, Vorstellungen und Events zur PlayStation 5. Ab dem Ein neues PS5-Event wird wohl noch auf sich warten lassen, allerdings hat Sony auf dem japanischen PlayStation-Blog verraten, dass ihr ab dem 04. Oktober mit brandneuen Hands-On-Videos der Konsole rechnen dürft.

Präsentiert werden diese von verschiedenen YouTube-Kanälen, dabei wird die Konsole erstmalig in Aktion gezeigt und hoffentlich werden endlich weitere Details zu Features, Benutzeroberfläche und Spezifikationen offenbart.

Solltet ihr die Wartezeit bis zum Release der neuen Konsole überbrücken wollen, könnt ihr euch bis dahin durch das bestehende Spielesortiment der PS4 wühlen:

Design: Wie sieht die PlayStation 5 aus?

Lange hat Sony um das Aussehen der PlayStation 5 ein Geheimnis gemacht, im Juni diesen Jahres ist das Design endlich enthüllt worden.

Erst kürzlich hat der Publisher die Hüllen der Heimkonsole fallen lassen und offenbart das Innere der PS5. Stück für Stück erfahren wir mehr über technische Details sowie über die ziemlich leicht von der Hand gehende Zerlegung. Schaut euch den PS5-Teardown gerne selbst im Video an:

Im offiziellen „Hardware Reveal“-Trailer könnt ihr euch die kommende Spielekonsole in einer schicken Rendersequenz zu Gemüte führen:

Nachdem sich die Community mit eigenen Kreationen das Aussehen der PS5 ausgemalt hat und viel spekuliert wurde, überrascht Sony mit einem futuristischen Design in untypischer weißer Farbe. Nicht jeder kann sich mit dem Modell der PS5 anfreunden, so existieren etliche Memes und bearbeitete Bilder im Netz und den Sozialen Medien.

Aktuelle Bilder: Galerie zur PlayStation 5

Werft einen Blick auf die Bilder zur PlayStation 5. Die Galerie zeigt euch die Konsole in verschiedenen Positionen, Details, die Rückseite sowie Anschlüsse:

Details & Informationen: Was ist noch über die PlayStation 5 bekannt?

Was wäre eine Konsole ohne die dazugehörigen Spiele? Solltet ihr wissen wollen, auf welche Spiele ich euch zum Release und sogar darüber hinaus freuen könnt, werft einen Blick auf unsere praktische Übersicht aller vorgestellten PS5-Spiele:

Eine weiterer Bonus für Mitglieder von PS Plus: Diese können zum Release der PS5 ganze 17 Top-Titel der PS4 kostenlos herunterladen und zocken.

Wie sieht es mit der Abwärtskompatibilität der PS5 aus? Im letzten PS5-Showcase ist die Kompatibilität zur PS4 bestätigt worden. Demnach ist es möglich, 99 Prozent aller Spiele auch auf der PS5 zu zocken. Eine traurige Nachricht kommt von Sony CEO Jim Ryan, welcher endgültig bestätigt, dass es nicht möglich sein wird PS3-, PS2- und PS1-Spiele zu spielen.

Für ausführlichere Informationen zur Abwärtskompatibilität könnt ihr gerne einen Blick darauf werden, welche Konsolen und Spiele von der PS5 unterstützt werden.

Ihr möchtet wissen, ob die zukünftige Next-Gen-Konsole in euren Entertainment-Bereich passt? Wir haben die Abmessungen der PS5 unter die Lupe genommen und verraten euch alle Details zu den Maßen, zur Größe und dem Gewicht der PS5.

Zur Power der PS5 ist in der Vergangenheit schon einiges bekannt gegeben worden, besonders die ultra schnelle SSD der Konsole wird ihr gegen die Konkurrenz der Xbox Series X einen Vorteil verschaffen. Neben der Schnelligkeit, werdet ihr mit einem Blu-Ray-Laufwerk verwöhnt, welches Filme in 4K wird abspielen können.

Bei allen weiteren Fragen zur kommenden PlayStation 5 müsst ihr euch für neue Informationen seitens Sony noch gedulden.