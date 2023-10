PS5-Remaster: Eines der besten PS4-Spiele soll Neuauflage bekommen

Trotz gespaltener Fan-Reaktionen gilt The Last of Us Part 2 als einer der Höhepunkte der PS4. Obwohl das Spiel erst drei Jahre alt ist, gibt es bereits Gerüchte um ein Remaster für die PS5, die aktuell neuen Zündstoff erhalten.

The Last of Us Part 2: Neuer Hinweis auf PS5-Remaster

Wenige Monate nach dem Release von The Last of Us Part 2 im Juni 2020 stand der Wechsel zur neuen Konsolengeneration an. Das Action-Adventure von Entwickler Naughty Dog gilt als eines der Highlights der PS4-Ära, auch wenn das Spiel von einigen Fans für inhaltliche Entscheidungen verunglimpft wurde.

Gerüchte um ein PS5-Remaster gibt es bereits einige, die Job-Beschreibung eines Entwicklers von Naughty Dog bildet hierbei den aktuellsten Hinweis. Gefunden von einem Nutzer des Forums Resetera namens Red Kong XIX enthielt das LinkedIn-Profil des Entwicklers Mark Parjarillo folgende Beschreibung:

„Verantwortlich für die Überwachung der Produktion aller ausgelagerten Environment-Art-Assets, Waffen und interaktiven Requisiten für die zwei Kultspiele: The Last of Us: Part 1 und The Last of Us 2: Remastered.“ (Quelle: Resetera).

Das Profil wurde mittlerweile aktualisiert und enthält keinen Verweis mehr auf die Arbeit an einem Spiel mit dem Namen „The Last of Us 2: Remastered“. (Quelle: LinkedIn). Eine offizielle Ankündigung zu einer Neuauflage oder einer Reaktion auf die Gerüchte gibt es bisher nicht. Dass die Formulierung in der Beschreibung ein Versehen war, bleibt also eine Möglichkeit.

The Last of Us Part 2 bekam in der Vergangenheit schon einen Next-Gen-Patch und machte dadurch auch auf der PS5 eine gute Figur:

TLoU 2 und PS Plus

Ein Reddit-Nutzer mit dem Namen BigLadMelton fand in einer PS-Plus-Werbung auch ein Bild von The Last of Us Part 2. (Quelle: Reddit). Die Werbung bezieht sich auf die Deutschland nicht verfügbare Abo-Stufe PS Plus Deluxe, die bei uns aber der Premium-Variante ähnelt. Alle wichtigen Infos zum Abo-System der PlayStation könnt ihr in unserer Übersicht nachlesen.

Ob das Spiel nun Teil des Abo-Service wird, bleibt abzuwarten. Es ist möglich, dass sich auch nur um eine Trial-Version handelt, die es übrigens auch für den ersten Teil von The Last of Us gibt.

