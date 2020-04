Sony hat überraschend und spontan den neuen Wireless-Controller für die PlayStation 5 vorgestellt und präsentiert das Design anhand von drei Bildern. Dank des offiziellen Blog-Posts gibt es zusätzlich einige Informationen zu den Features.

Nachdem das finale Design des Controllers an die Entwickler-Studios geschickt wurde, möchte das Unternehmen es jetzt auch mit den Fans teilen. Das neue Gamepad für die PS5 trägt den Namen DualSense. Sony stellt den neuen kabellosen Controller mitsamt drei Bildern vor und erklärt besondere Features wie haptisches Feedback, adaptive Trigger und das eingebaute Mikrofon.

Bis zum Release ist es schließlich noch etwas hin.

PS5: Das sind die neuen Features des DualSense

Der kommende Wireless-Controller basiert zwar auf dem DualShock 4 der PS4, ist aber technisch sowie optisch eine Weiterentwicklung. Das heißt, beliebte Features werden beibehalten und neue Funktionen hinzugefügt.

Dazu gehört zum Beispiel haptisches Feedback, das eine Vielzahl von Besonderheiten, die man während des Spiels erlebt, als Empfindungen vermittelt. So zum Beispiel das Fahren mit dem Auto durch Schlamm. Auch adaptive Auslöser sind enthalten und in den L2- und R2-Tasten des DualSense integriert, damit die Spieler die getätigten Aktionen spüren können – so zum Beispiel, wenn sie einen Pfeil abschießen. Das gibt den Entwicklern reichlich Spielraum.

Der „Share“-Button, den man vom Dualshock 4 gewohnt war, existiert nicht mehr. Er wurde nun gegen einen „Create“-Button ausgetauscht – ein neuer Weg für Spieler, Spielinhalte zu erstellen, sie zu teilen oder selbst zu genießen. Weitere Einzelheiten zu diesem Feature sollen noch folgen.

Das integrierte Mikrofon kann ein Headset ersetzen

Der DualSense verfügt über ein integriertes Mikrofon. Dieses ermöglicht den Spielern sich auch ohne Headset mit Freunden zu unterhalten. Für längere Gespräche allerdings, empfiehlt Sony auch weiterhin eines griffbereit zu haben.

Farblich schlägt Sony dieses Mal eine andere Richtung ein. Traditionell hatten die Basis-Controller eine einzige Farbe, beim DualSense habe man sich allerdings für ein zweifarbiges Design entschieden. Zusätzlich wurde die Position des Lichtbalkens geändert, was ein weiterer Hingucker ist. Er befindet sich nun auf den Seiten des Touchpads, was ihm gleichzeitig ein größeres Aussehen verleihen soll.

Was haltet ihr von dem Controller? Gefällt euch das Aussehen, oder fandet ihr den Dualshock 4 besser? Schreibt uns eure Meinung sehr gerne in die Kommentare.