Derzeit arbeitet Sony an der zweiten Generation von PlayStation VR, damit ihr aus eurer PS5 alles herausholen könnt. Lange gab es nicht viele Informationen dazu, doch kürzlich gab das Unternehmen neue Details preis. Passend zum neuen VR-Set wurde außerdem ein exklusives PSVR-Spiel im Horizon-Universum angekündigt.

PlayStation: PS5-VR2-Set mit neuem Controller angekündigt

Technologie entwickelt sich stetig weiter und nun erscheint mit dem PlayStation VR2 die nächste VR-Generation für die PS5-Konsole. Das System baut laut PlayStation Senior Vice President Hideaki Nishino auf den Innovationen der PS5 auf und bietet ein Erlebnis mit „originalgetreuer Grafik, neuen sensorischen Funktionen und verbessertem Tracking.“

Das PS VR2 bietet nicht nur 4K HDR, ein 110-Grad-Sichtfeld – vor allem das OLED-Display mit einer Bildschirmauflösung von 2.000 x 2.040 Pixel pro Auge und eine Bildwiederholungsrate von 90/120 Hz stechen heraus.

Das Headset besitzt eine neue sensorische Funktion. Ein eingebauter Motor soll mit Vibration dafür sorgen, dass die Empfindungen der Aktionen im Spiel verstärkt werden und euch näher an das Erlebnis heranführen. So könnt ihr zum Beispiel in spannenden Momenten den erhöhten Puls des Charakters spüren oder den Schub eines Fahrzeuges empfinden.

Beim PS-VR2-Sense-Controller setzt PlayStation auf den Erfolg des DualSense-Controllers der PlayStation 5. Eine Kombination des haptischen Feedbacks und den adaptiven Auslösern soll es euch ermöglichen, Spiele auf eine wesentlich realistischere Art und Weise zu erleben und mit ihnen zu interagieren.

Die Installation des Systems soll übrigens besonders einfach sein. Es wird lediglich mit einem Kabel direkt an die PS5 angeschlossen und schon kann das VR-Erlebnis beginnen. Wann die VR2 erscheint, ist bisher allerdings nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Horizon Call of the Mountain: Eine neue Aufgabe für euch

Im gleichen Atemzug kündigte Sony nun auch ein brandneues Abenteuer in der Welt von Horizon an, das exklusiv auf der PS VR2 erscheint: Call of the Mountain. PlayStation bezeichnet das Spiel als „ein einzigartiges Erlebnis, das die Hardware-Technologie, die Innovation und das Gameplay vorantreibt“.

Der veröffentlichte Trailer erlaubt euch einen ersten Blick auf das kommende Spiel:

Horizon Call of the Mountain - Teaser Trailer

Einen offiziellen Release-Termin nannte das Unternehmen noch nicht – wir gehen jedoch davon aus, dass das Spiel wahrscheinlich zeitgleich mit der neuen VR-Hardware erscheint.

