Nach dem Release der PlayStation 5 waren viele Spieler von den Möglichkeiten, die der DualSense-Controller bietet, begeistert. Nun könnte bald die Ankündigung eines Pro-Controllers folgen – so zumindest ein Insider.

PlayStation 5 Facts

PS5-Controller könnte mit Pro-Version mehr bieten

Brancheninsider Tom Henderson lag bereits in der Vergangenheit bei zahlreichen Leaks richtig und jetzt spricht er in einem Bericht von einem Profi-Controller mit mehreren einzigartigen Funktionen. Dieser soll den Codenamen Hunt tragen und sich beim Aussehen grundsätzlich an den klassischen PlayStation5-Stil halten. Ein paar Unterschiede gibt es allerdings.

Henderson will bereits Bilder des Prototyps gesehen haben, aber nur unter der Bedingung, sie nicht zu veröffentlichen und die Quelle anonym zu halten. Durch sie ließ sich wohl darauf schließen, dass es beim Pro-Controller die Möglichkeit gibt, die Analogsticks und ihre Komponenten komplett zu entfernen. Sony spricht hier von „abnehmbaren Einheiten“. Wenn das stimmt, wäre es in der Zukunft einfach driftende oder kaputte Stick zu ersetzen.

Des Weiteren werden Stichpunkte wie Trigger-Stopps, klappbare Flappy-Paddles/Knöpfe und Griffe genannt, die man bei Bedarf auch abnehmen kann. Doch nicht nur äußerlich soll sich bei dem angeblichen Pro-Controller etwas tun, er soll außerdem über zahlreiche Software-Updates verfügen.

Was und wie viel davon tatsächlich stimmt, ist nicht sicher. Bisher gibt es dazu nichts Offizielles.

In ein paar Tagen gibt es auch hierzulande das neue PS Plus:

Introducing the all-new PlayStation Plus | PS5 & PS4 Games

PS5: Noch mehr Hardware für die Konsole?

Laut Henderson soll der neue Controller bereits Ende dieses Monats vorgestellt werden und das wäre nicht die einzige Hardware, die Sony den Spielern präsentieren möchte. Eine neue Konsole wäre allerdings nicht dabei – eine Ankündigung einer PS5-Pro rückt damit erst einmal in weite Ferne. Auch hier ist aber nichts offiziell bestätigt. (Quelle: tryhardguides)

Den DualSense-Controller gibt es übrigens in mehreren Farben:

DualSense Wireless-Controller - Galactic Purple [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.06.2022 10:32 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).