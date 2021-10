Trotz der anhaltenden Produktionsschwierigkeiten sind die Verkaufszahlen der PS5 einfach nicht aufzuhalten. Jetzt konnte Sonys Next-Gen-Konsole einen weiteren Erfolg verbuchen – und hat damit Nintendo nach knapp drei Jahren vom Thron gestoßen.

Die Nintendo Switch konnte sich beachtlicherweise in den letzten 33 Monaten auf Platz 1 der Hardware-Hitliste in den USA halten. Im September 2021 wurde diese Rekordsträhne allerdings von Konkurrent Sony unterbrochen. Die PlayStation 5 sicherte sich in diesem Monat die Pole Position in den Verkaufs-Charts.

Nach 33 Monaten: PS5 löst Nintendo Switch ab

Sonys PlayStation 5 hat sich im September 2021 die Spitze der US-amerikanischen Verkaufscharts geschnappt – sowohl was den Verkaufswert als auch die Anzahl der verkauften Exemplare betrifft. Damit konnte Sony dem Konkurrenten Nintendo ein Schnippchen schlagen und den bemerkenswerten Erfolgszug der Switch von 33 Monaten auf Platz 1 beenden. Dies gab Industrie-Analyst Mat Piscatella auf Twitter bekannt.

Während die PlayStation 5 bis hierhin 2021 in den USA die erfolgreichste Konsole in Bezug auf den Verkaufswert ist, führt die Nintendo Switch weiterhin die Rangliste der verkauften Exemplare an.

PlayStation 5 setzt sich in den USA an die Spitze

Auch wenn die Nintendo Switch zeitweise ebenfalls nicht verfügbar war, hat die anhaltende Konsolenknappheit die Verkäufe der PlayStation 5 und der Xbox Series X seit deren Release im November 2020 deutlich stärker beeinträchtigt. Umso bemerkenswerter erscheint es, dass die PS5 im September Nintendos Dominanz in den USA durchbrechen konnte. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Switch mit dem Release des neuen OLED-Modells den ersten Platz im Oktober sofort wieder zurückholt.

Besonders interessant wird der Kampf um die Spitze der Verkaufs-Charts aber natürlich vor allem dann, wenn alle Konsolen wieder einigermaßen flächendeckend verfügbar sein werden – allerdings wird es bis dahin wohl noch eine Weile dauern.

Sony kann sich in den USA mit der PlayStation 5 zum Hardware-König im September krönen – und unterbricht damit eine Rekordserie von Nintendo, die ganze 33 Monate angehalten hat.

