Die Vorbestellung der PS5 ist aktuell nur in Form einer limitierten Lotterie in den USA möglich. Alles, was ihr in Bezug auf die Vorbestellung der PlayStation 5 in Deutschland wissen müsst, findet ihr in diesem Artikel.

Vorbestellung der PS5: Die PS5 wird voraussichtlich vorbestellbar sein, wenn Sony den Preis für die Konsole bekannt gegeben hat.

Für Gamer in den USA geht endlich ein Traum in Erfüllung: Sony hat die Vorbestellungsphase der PS5 eröffnet – zumindest gewissermaßen. Aktuell können sich Spieler, die bereits ein PSN-Konto besitzen, auf der offiziellen Website registrieren. Nach einem nicht näher definierten Auswahlprozess erhalten die Gamer im besten Fall eine Einladung per E-Mail und können daraufhin – solange der Vorrat reicht – die PlayStation 5 vorbestellen.

Pro Kunde können bei der Aktion eine PS5-Konsole, bis zu zwei Kameras, zwei DualSense-Controller, zwei Fernbedienungen, zwei Controller-Ladestationen und zwei Headsets vorbestellt werden. Doch die Aktion hat noch einen weiteren Haken, der deutlich kurioser ist: Da aktuell weder die Preise noch die Erscheinungsdaten für die Konsole und das Zubehör bekannt sind, müssen sich die Gamer später von Sony überraschen lassen, wie viel die Produkte schlussendlich kosten und wann sie geliefert werden. Dies ist eine durchaus ungewöhnliche Strategie. Wahrscheinlich werden sich echte Fans deswegen aber wohl nicht von der Vorbestellung der PlayStation 5 abbringen lassen. Ob die Aktion auch in Deutschland stattfinden wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

PlayStation 5 vorbestellen: Sony gibt sich geheimnisvoll

Sony hat für die kommende PlayStation 5 bereits wichtige Hardware-Innovationen und einige Spiele vorgestellt, doch Vorbesteller der Konsole warten noch immer darauf zu erfahren, wie viel die PS5 kosten wird.

Dass Sony den Preis der PS5 noch nicht bekannt gegeben hat, liegt sicherlich auch daran, dass Microsoft bislang noch keine Angaben zum Preis der ebenfalls kommenden Xbox Series X gemacht hat. Die beiden Gaming-Giganten halten sich noch auffällig zurück, was die Kosten ihrer neuen Konsolen betrifft – sicherlich auch, um dem jeweiligen Rivalen keine Gelegenheit zum Unterbieten zu geben.

Die Gerüchteküche war in den vergangenen Monaten jedoch gerade aus diesem Grund äußerst aktiv. Es wurden zahlreiche Meldungen und Leaks zum Preis der PS5 veröffentlicht, doch diese haben sich jedoch bisher stets als Gerüchte oder einfache Platzhalterpreise entpuppt. Auch wenn also noch nicht offiziell bestätigt wurde, wie viel die PlayStation 5 kosten wird, gibt es für Vorbesteller dennoch schon einige interessante Infos rund um die neue Sony-Konsole.

Alle weiteren Infos und wichtigen Details rund um den Preis, Release und das Design der neuen PlayStation findet ihr übrigens in unserem aktuellen PS5-Übersichtsartikel.

PlayStation 5 vorbestellen: Einschätzung zum Preis der PS5

Noch lässt sich Sony bezügliches des Preises der PS5 zwar nicht in die Karten schauen, doch es lassen sich immerhin schon einige Vermutungen dahingehend anstellen, wie viel die PlayStation 5 kosten wird.

Angesichts der Premium-Bauteile wäre es nicht verwunderlich, wenn der Preis der PS5 zu Beginn höher sein sollte als der ihrer Vorgänger-Konsole. Die PS4 ging 2013 mit einem Preis von 399 Euro an den Start. Allein die Herstellungskosten für die PlayStation 5 werden auf ungefähr 450 US-Dollar pro Konsole geschätzt. Dies ist auch der Grund, weshalb die meisten Schätzungen von Industrie-Insidern bisher mit einem Preis der PS5 zwischen 400 und 500 Euro rechnen. Ein deutlich höherer Preis der PlayStation 5 ist dagegen eher unwahrscheinlich, auch weil Sony damals beim Start der PS3 mit einem Preisschild von 600 US-Dollar ziemlich daneben gegriffen hat.

Da die PlayStation 5 in zwei unterschiedlichen Versionen erscheinen wird, lässt sich von einem gewissen Preisunterschied zwischen der „All Digital“-Edition und der Version mit einem 4K-Laufwerk ausgehen – voraussichtlich wird dieser Unterschied zwischen 50 und 100 Euro liegen.

PS5 online kaufen: Diese Online-Shops werden die PlayStation 5 führen

Natürlich wird Sonys neue Konsole auf den „PlayStation 5″-Profil-Seiten der großen Online-Shops verfügbar sein. Bei diesen Händlern gibt es bereits jetzt Informationsseiten für die PS5:

Inwiefern es ab dem Verkaufsstart zu möglichen Lieferengpässen kommen könnte, ist noch nicht abzusehen. Wer die PlayStation 5 unbedingt noch pünktlich dieses Jahr in den Händen halten oder unter dem Weihnachtsbaum verschenken möchte, sollte die Konsole zur Sicherheit am besten vorbestellen.

PS5-Vorbesteller: Erscheinungstermin vor Weihnachten 2020

Die PS5 soll auf jeden Fall pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2020 erhältlich sein. Sony hat bereits bestätigt, dass der Release-Termin der Konsole nicht von der globalen Covid-19-Pandemie beeinträchtigt worden ist – auch wenn es bei einigen Spielen eventuell zu Verzögerungen kommen könnte.

PS5-Bundles vorbestellen: Tolle Deals sichern

Sicherlich wird es auch für die PlayStation 5 wieder einige attraktive Konsolenbundles geben. Damit könnt ihr euch Sonys Next-Gen-Konsole zusammen mit einem oder mehreren Top-Spielen kaufen – und in der Kombination gutes Geld sparen.

Sobald Vorbesteller für die PlayStation 5 und die PS5-Konsolenbundles verfügbar sind, werden wir euch an dieser Stelle genau darüber informieren und euch mit allen Infos zum Kauf der PS5 auf dem Laufenden halten.

PS5 online vorbestellen: Anmeldung für Sonys Newsletter

Die Vorbestellung der PS5 ist aktuell noch nicht möglich. Allerdings könnt ihr euch jetzt schon direkt bei Sony für einen Newsletter anmelden, der euch über alle Updates zur Erscheinung der PlayStation 5 informieren wird.

Könnt ihr das Warten auf Sonys Next-Gen-Konsole auch kaum noch aushalten? Werdet ihr euch die PS5 vorbestellen oder wollt ihr mit dem Kauf lieber bis 2021 warten? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!